¿Es cierto que Miguel Varoni se presentó en La Voz Senior disfrazado de Pedro el escamoso?

Ha llegado una nueva versión del aclamado concurso musical en el que se buscan los grandes talentos del país. Esta vez, se trata de 'La Voz Senior', el cual le da la oportunidad a las personas mayores de exponer su gran voz y de cumplir su sueño de ser grandes cantantes. Así como en 'La Voz Kids', en esta edición han habido participantes bastante talentosos y, así mismo, curiosos.

Como suele ocurrir en estos programas, hay personajes muy curiosos y que causan mucha gracia en los televidentes y 'La Voz Senior' no ha sido la excepción. En una de las audiciones a ciegas, no fue el participante quien se llevó todas las miradas, pues su acompañante tenía un look totalmente llamativo. Al mejor estilo de los 90, el hombre apareció como la encarnación de 'Pedro el escamoso' pero en versión ya adulta.

Lamentablemente, los jurados no se voltearon ante la interpretación de su compañero pero aún así, puso a cantar a todos en el auditorio. Ciertamente, 'La Voz Senior' ha tenido una gran aceptación entre los televidentes quienes han comentado en redes que en cada capítulo lloran con sus historias. Y es que, esto se ve reflejado en los grandes números que ha obtenido en rating con tan solo unos días al aire.

