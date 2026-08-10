¿Quiénes son los tres académicos con los que Petro se quería atornillar en la U. Nacional antes de dejar la Presidencia?

La encargada de atajar la jugada de último minuto fue la ministra de Educación designada, quien logró que la decisión quedara en manos del nuevo gobierno

Una carta de la ministra de Educación designada, Viviane Morales, sacó a la luz la contratación de último minuto que el gobierno Petro pretendía realizar en la Universidad Nacional. Su objetivo era poner una de su fichas como representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) ante el Consejo Superior Universitario (CSU), puesto que se encuentra vacante desde hace cuatro meses tras el fallecimiento de Víctor Manuel Moncayo, quien fue rector de la institución entre 1997 y 2003.

Uno de los argumentos de Morales era que, designar un representante de la misma línea del gobierno saliente, puede incidir directamente en las decisiones que tome el CSU en los próximos años. Según ella, esa elección debería ser tomada por la nueva administración tras la posesión del 7 de agosto. Este tipo de controversias han sido el principal aliciente para que la comunidad universitaria promueva una reforma de autonomía que desvincule el control de la institución de los intereses de los gobiernos de turno.

Carta de la ministra de Educación designada por Abelardo de la Espriella.

El 30 de julio, tres días después del ruido mediático que generó la carta de la ministra designada, el CESU no logró el quórum necesario para sesionar y elegir al representante de la terna, quien tendría voz y voto en el CSU de la Universidad Nacional. Otra de las voces en oposición al proceso fue la de Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional, quien llegó a su cargo luego de una batalla legal que se extendió a lo largo de dos años.

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Tal como reveló el Observatorio de la Universidad Colombiana, en la polémica terna figuraba, en primer lugar, Darío Alcides Fajardo Montaña, un antropólogo que ha sido docente en la Universidad Nacional y en la Universidad Externado.

La relación entre Fajardo y Gustavo Petro se remonta a los inicios de su mandato. El antropólogo fue nombrado viceministro de Desarrollo Rural apenas tres meses después de que Petro se posesionara como presidente en 2022. Su labor consistió en hacer una estructuración de la Reforma Rural, aprovechando su experticia en temas del mundo campesino.

En mayo de 2023, Gustavo Petro hizo uno de los primeros remezones ministeriales que caracterizaron los cuatro años de su gobierno y le pidió la renuncia protocolaria a su gabinete. Entre ellos estaba Cecilia López, ministra de Agricultura, quien fue reemplazada en el cargo por Jhenifer Mojica. Detrás de la salida de López, Darío Fajardo presentó su renuncia, cerrando de esta manera su efímero paso por el gobierno Petro.

Desde el viceministerio de Desarrollo Rural impulsó la consolidación de las zonas de reserva campesinas, dejando lista la zona de Sumapaz, un proyecto que inició con su compañero de toda una vida Alfredo Molano desde 1994.

El segundo lugar en la terna lo ocupaba Darío Indalecio Restrepo Botero, doctor en Historia por la Universidad Nacional, donde ejerció durante 30 años como profesor de planta del Departamento de Ciencias Económicas. La llegada de Restrepo al Gobierno también se dio en noviembre de 2022.

Restrepo fue designado director técnico de la Misión de Descentralización, vinculada al Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el encargo de replantear el modelo de distribución de recursos hacia las regiones. La salida de Restrepo se dio en marzo de 2024, cuando cumplió los objetivos para los que fue contratado.

Dentro de los trabajos que más pesan en la hoja de vida del caleño se encuentra el libro ‘Historias de descentralización: transformación del régimen político y cambio en el modelo de desarrollo de América Latina, Europa y EUA’.

Por último, en tercer lugar, se encuentra Saul Franco Agudelo, un reconocido médico cirujano de la Universidad Nacional, quien cuenta con un doctorado en Medicina Social. Sus investigaciones lo llevaron a trabajar como como uno de los comisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición entre 2018 y 2022.

Franco también estudió también estudió los resultados obtenidos por las comisiones de la verdad en Argentina, El Salvador y Guatemala.

Tras un proceso de escucha a más de 30.000 personas, Franco logró demostrar que el 90 % de las víctimas del conflicto armado no pertenecían a ninguno de los bandos en combate. Durante el gobierno Petro, el médico manifestó vehemente su apoyo a las reformas de la salud promovidas por el mandatario saliente.

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