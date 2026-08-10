El salto de Claudia Carrasquilla: de concejal de Medellín a viceministra de Defensa

La exfiscal Claudia Carrasquilla, conocida como la dama de hierro, será la nueva viceministra del Ministerio de Defensa del gobierno del Tigre

Claudia Carrasquilla será la nueva viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa, un cargo que se ajusta a la trayectoria que construyó durante más de dos décadas en la Fiscalía General de la Nación. La abogada también es conocida como la "dama de hierro", apodo que, según ha relatado, le fue atribuido por el jefe criminal conocido con el alias de Cobija durante una audiencia judicial.

Nacida en Medellín, Carrasquilla dedicó cerca de 26 años a la Fiscalía, donde desarrolló la mayor parte de su carrera profesional. Ingresó a la entidad en 1993, durante la administración del entonces fiscal general Gustavo de Greiff Restrepo, en una época en la que ejercer como fiscal implicaba altos riesgos por las amenazas y ataques de organizaciones criminales contra los funcionarios judiciales como fiscales y jueces.

La década de los noventa, además de marcar su ingreso al ente investigativo, fue uno de los períodos más violentos para la justicia colombiana. Según Naciones Unidas, cerca de 300 jueces y funcionarios judiciales fueron asesinados en Colombia desde 1980, con un pico de violencia entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, cuando fiscales y jueces se convirtieron en objetivo del narcotráfico y otros grupos armados.

De La Fiscalía a la política

Se estima que más de 50 funcionarios judiciales (entre jueces, magistrados y fiscales) fueron asesinados por la mafia

Sus primeros años coincidieron con las investigaciones contra las estructuras del Cartel de Medellín, organización liderada por Pablo Escobar. Posteriormente, participó en procesos dirigidos contra la organización criminal de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, quien heredó y reorganizó buena parte de las estructuras ilegales que operaban en Antioquia tras la caída del cartel.

Carrasquilla comenzó su carrera como asistente judicial, apoyando a los fiscales en investigaciones y procesos penales. Con el paso de los años ascendió a fiscal local, fiscal especializada y directora seccional, entre otros cargos, consolidando un perfil enfocado en la investigación criminal y la persecución de organizaciones ilegales.

Uno de los momentos más relevantes de su trayectoria llegó en 2016, cuando el entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez la designó directora seccional de Fiscalías de Medellín. Años después, Martínez respaldó su aspiración al Congreso en las elecciones de 2022 por el partido Cambio Radical, aunque no logró obtener una curul.

Tras esa derrota electoral, Carrasquilla continuó en la política regional y en 2023 fue elegida concejal de Medellín con el aval del Centro Democrático, donde le sirvió tener filiaciones de seguridad y orden como el expresidente Álvaro Uribe. Obtuvo 14.966 votos, convirtiéndose en la segunda candidata más votada para esa corporación, únicamente superada por Sebastián López Valencia.

Durante su paso por el Concejo mantuvo una postura crítica frente a la administración del exalcalde Daniel Quintero y se pronunció en varias ocasiones sobre los procesos judiciales que lo involucran, especialmente el relacionado con el caso Aguas Vivas, que continúa sin una decisión definitiva.

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Su llegada al Gobierno nacional se concretó durante el proceso de empalme realizado en Ibagué. Allí, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, designado ministro de Defensa por el presidente electo Abelardo de la Espriella, le ofreció integrarse a su equipo como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad.

Para asumir el nuevo cargo, Carrasquilla presentó su renuncia al concejo de Medellín, donde estuvo casi 3 años, integró la bancada del Centro Democrático y presidió la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

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