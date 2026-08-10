Primer triunfo diplomático De la Espriella: Diego Mesa a uno de los fondos ambientales más importantes del mundo

El vicepresidente Restrepo se la jugó por su antiguo colaborador en el gabinete, ambos eran compañeros en el gobierno de Iván Duque

El nuevo director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial será Diego Mesa, exministro de Minas y Energía durante el gobierno de Iván Duque. Su nombramiento representa uno de los mayores logros de su carrera y marca un hito para Colombia, al asumir la dirección del principal financiador público de proyectos ambientales del mundo.

Desde su creación, el GEF ha movilizado más de U$182.000 millones para iniciativas relacionadas con la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la acción climática. La llegada de Mesa al cargo contó con el respaldo del Gobierno colombiano. Entre los principales apoyos estuvo el del hoy vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien firmó la comunicación oficial del Ejecutivo respaldando su candidatura para dirigir el organismo internacional.

Colegas durante los días más duros de la pandemia

La relación entre Mesa y Restrepo se remonta al gobierno de Iván Duque, cuando ambos integraron el gabinete ministerial. En un primer momento coincidieron mientras Restrepo era ministro de Comercio, Industria y Turismo y Mesa ocupaba el cargo de viceministro de Minas y Energía. Posteriormente, ambos asumieron ministerios y trabajaron de manera coordinada durante algunos de los momentos más complejos de la pandemia de covid-19, que dejó alrededor de 150.00 muertes en Colombia, según cifras oficiales.

Durante ese trágico periodo, participaron en la formulación de estrategias para impulsar la recuperación económica, atraer inversión privada y fortalecer la transición energética del país. Uno de los proyectos más relevantes en los que coincidieron fue el desarrollo de las subastas de energías renovables no convencionales, una iniciativa respaldada por el gabinete ministerial. Restrepo acompañó el proceso inicialmente desde el Ministerio de Comercio y posteriormente, como ministro de Hacienda, contribuyó a garantizar la estabilidad financiera necesaria para consolidar estas inversiones.

Al finalizar el gobierno Duque, José Manuel Restrepo regresó a la academia como rector de la Universidad EIA, en Antioquia. Paralelamente continuó participando en juntas directivas de empresas e instituciones de los sectores financiero y energético, entre ellas Celsia. Además, mantuvo presencia activa en el debate público como analista y columnista, desde donde ha cuestionado algunas políticas económicas del gobierno de Gustavo Petro, especialmente el aumento del gasto público, el crecimiento de la burocracia estatal y los niveles de endeudamiento.

Le puede gustar: La universidad que el vice de Abelardo dirigió por 4 años encabezó el ranking Saber Pro 2025 y le ganó a Los Andes

Por su parte, Diego Mesa fortaleció su trayectoria internacional al desempeñarse como subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI) e investigador del Center on Global Energy Policy. Con su designación al frente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, asumirá la dirección de una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a financiar proyectos para enfrentar el cambio climático, proteger la biodiversidad y promover el desarrollo sostenible.

Anuncios..