- Quiénes fueron los especialistas de Bogotá y Barranquilla que firmaron el parte médico de Cepeda y Abelardo

El doctor Luis Rojas de la fundación contra el cáncer de Sarmiento Angulo y el médico Germán Pérez de la Clínica Portoazul certificaron la salud de los 2 candidatos

Germán Pérez y Luis Rojas son los médicos que certificaron el buen estado de salud de los candidatos presidenciales Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, quienes en forma voluntaria hicieron pública su situación de salud.

El Tigre se realizó con Pérez una serie de chequeos médicos generales en la Clínica Portoazul en Puerto Colombia, Atlántico, mientras que el candidato del Pacto Histórico presentó una documento que certifica que desde 2022 no tiene recaídas por las dos enfermedades que ha sufrido desde 2018.

La misiva señala que desde hace cuatro años Cepeda se encuentra “exclusivamente en seguimiento oncológico”, tiene controles médicos periódicos y estudios de laboratorio que certifican el avance de la remisión del cáncer.

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Pérez es un reconocido médico internista y cardiólogo clínico radicado en Barranquilla. El especialista fue el encargado de realizarle una valoración integral y una exigente prueba de esfuerzo al candidato presidencial de Defensores por la Patria, certificando que su condición cardiovascular se encuentra en "límites normales acorde a su edad".

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Asimismo, se desempeña profesionalmente en el área de cardiología y medicina interna. Es ampliamente conocido por su enfoque clínico preventivo, destacando la importancia de conocer factores de riesgo en la sangre—como la lipoproteína y el colesterol—para prevenir infartos y accidentes cerebrovasculares.

De acuerdo con Pérez, en una prueba de esfuerzo a De la Espriella el estudio mostró resultados “dentro de límites normales acorde a su edad y a una buena condición”.

En el video se ve que el aspirante fue sometido a pruebas físicas, electrocardiogramas y un examen de fuerza. Allí aseguró: “un diagnóstico con certeza por encima del 85%. La idea es llevarlo al 100%. Hasta ahora va perfecto; su electro, perfecto; sus pruebas, perfectas”, explicó el profesional de la salud

El médico agregó que, después del electrocardiograma en reposo, el candidato fue sometido a pruebas más específicas. “Le hicimos un electrocardiograma en reposo y lo sometimos a un estrés de ejercicio, que se llama una prueba de fuerza y que alcanzó el 100% de su capacidad. Mostró que está en perfectas condiciones”.

El fantasma del cáncer en Cepeda

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico hizo público una certificación médica firmada por Luis Rojas, su médico de cabecera y quien actualmente es es oncólogo clínico y jefe de la Unidad Funcional GU y Tórax en la Fundación CTIC-Luis Carlos Sarmiento Angulo, un centro médico que se construyó con la filantropía del banquero dueño del Grupo Aval que ha sido objeto de críticas y ataques de políticos del Pacto Histórico.

Rojas ha trabajado en áreas especializadas relacionadas con tumores genitourinarios, cáncer de pulmón y otros tumores sólidos, participando en equipos multidisciplinarios de atención oncológica.

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Rojas es médico especialista en oncología clínica. Ha estado vinculado a actividades académicas investigativas internacionales. En publicaciones científicas aparece afiliado a la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las más importantes de América Latina.

El médico cuenta con publicaciones en revistas médicas especializadas sobre cáncer de pulmón y cuello uterino, gestión y optimización de servicios de quimioterapia y biomarcadores moleculares y medicina personalizada en oncología.

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