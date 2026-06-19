- La senadora Martha Peralta en líos con la justicia se puso en manos de un penalista de kilates

Abogado de la Universidad Libre, Luis Henry Montes Bernal formó parte del bufete de Alfonso Gómez Mendéz y ha llevado otros casos en la Costa Caribe

Los días en que Martha Peralta se podía vanagloriar de ser la primera mujer wayuu en llegar al Congreso de la República parecen lejanos. La dirigente política alcanzó una curul gracias al sexto renglón de la lista cerrada del Pacto Histórico para el periodo 2022-2026, una etapa en la que consolidó su protagonismo político y aumentó su visibilidad nacional.

Durante esos años, la vida parecía sonreírle. Además de alcanzar una de las posiciones más importantes de su carrera, disfrutó de momentos personales que exhibió públicamente, entre ellos un viaje de fin de año a París junto a su esposo, el médico Manuel Julián Molina Pérez.

Sin embargo, su situación cambió con el avance de las investigaciones relacionadas con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía acusó a Peralta Epiayú. El ente investigativo sostiene que habría participado en una estrategia para obtener apoyos políticos dentro del entramado de corrupción que sacudió a la entidad. Se trata de un proceso que ya ha involucrado a contratistas, funcionarios y dirigentes políticos de alto perfil. Las investigaciones continúan y aún no existe una decisión definitiva sobre las responsabilidades de los implicados.

De manera simultánea, la Corte Suprema de Justicia mantiene abierta una investigación sobre la congresista. Entre los asuntos que deberá explicar figuran su presunta participación en programas relacionados con ollas comunitarias y jagüeyes, sus visitas al despacho de Olmedo López en compañía de contratistas de la UNGRD y una supuesta solicitud de contratos y cargos dentro de la entidad.

Con el propósito de avanzar en el esclarecimiento de los hechos, la magistrada Cristina Lombana ordenó la comparecencia de la congresista ante la Corte. No es la primera vez que la jurista asume investigaciones de alto impacto político. Entre los casos más conocidos que ha dirigido figura el del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

En ese expediente, Lombana buscó establecer posibles responsabilidades por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir. Durante la investigación, se realizó un allanamiento a una propiedad ubicada en el condominio Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico). No obstante, Benedetti mantiene la presunción de inocencia y hasta el momento no ha sido condenado por esos hechos.

Frente a las actuaciones de la magistrada, el ministro ha cuestionado su imparcialidad y ha señalado que durante meses ha impulsado procesos judiciales en su contra sin fundamentos suficientes.

Mientras tanto, Peralta prepara su defensa junto al abogado Luis Henry Montes Bernal, jurista con experiencia en procesos ante altas cortes y quien también ha participado en la representación de figuras políticas. Otro caso famoso fue el del excongresista Jorge Luis Caballero Caballero, quien se declaró culpable de tener vínculos con grupos armados fuera de la ley. En su experiencia profesional trabajó en la oficina de abogados Gómez y Gómez. No obstante, dejó hace años el lugar. En su perfil profesional aparece su titulo en derecho de la Universidad Libre.

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