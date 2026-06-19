- Los brasileños que tiene una de las redes móviles que operan en Colombia terminaron multados

El Ministerio de las TIC los sancionó con más de $ 7 mil millones por incumplir las obligaciones adquiridas con la licitación para las 5G que ganaron

La multinacional brasileña Telecall llegó a Colombia hace tres años con una meta clara: participar en la subasta del espectro 5G y abrirse espacio en el mercado nacional de telecomunicaciones, un negocio de cientos de millones de pesos.

En su aterrizaje en el país fue clave el empresario Jorge Gerlein, quien figura como cofundador de Telecall Colombia, filial de la compañía en el país. La llegada de la empresa coincidió con el proceso impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro al adjudicar las frecuencias necesarias para desplegar la tecnología de quinta generación.

El objetivo era mejorar la velocidad de internet, aumentar la capacidad de las redes y facilitar servicios digitales más eficientes para usuarios y empresas. Es decir, poder ver videos de celular más rápido y descargar archivos al computador más rápido.

La convocatoria, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), entonces dirigido por Mauricio Lizcano, atrajo a varios actores del sector. En total, la subasta recaudó $1,37 billones de pesos para el Estado.

Los ganadores fueron Claro, la Unión Temporal Tigo-Movistar, WOM y Telecall. Claro, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, pagó $411.000 millones por un bloque de espectro. La unión entre Tigo y Movistar desembolsó $318.000 millones, la misma cifra que pagó WOM. Telecall también obtuvo un bloque tras ofrecer $318.000 millones.

Sin embargo, el éxito inicial de la firma brasileña se vio empañado por incumplimientos posteriores. Según el Mintic, la empresa no realizó la totalidad de los pagos exigidos ni constituyó las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil requeridas para la ejecución de sus obligaciones.

Por esta razón, el ministerio expidió la Resolución 02044 del 29 de mayo de 2026, mediante la cual impuso una sanción por $7.422 millones. La decisión puede ser impugnada por la compañía a través de los recursos legales correspondientes. Pese a la multa, Telecall podrá continuar operando en Colombia mientras se resuelven los procedimientos administrativos.

Telecall fue la única compañía completamente extranjera que participó en la subasta. La empresa fue fundada en 1998 por los empresarios brasileños Cleber Ajuz, Bruno Kelman Ajuz y Allan Kelman Ajuz, junto con Eduardo Ratinetz. Durante sus primeros años desarrolló operaciones internacionales, incluyendo actividades en Estados Unidos.

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En 2012 trasladó el centro de su operación a Brasil, desde donde consolidó su crecimiento en los negocios de telecomunicaciones, conectividad e infraestructura de fibra óptica para clientes corporativos. Actualmente, la compañía es dirigida por Allan Ajuz, ingeniero de gestión y CEO del grupo.

La participación en la subasta 5G representó el primer gran paso de Telecall para ingresar al mercado colombiano. No obstante, la reciente sanción del Mintic plantea un desafío para el avance de sus planes de expansión en el país.

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