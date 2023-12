¿Qué se espera de los dirigentes digitales electos?

Por: Eliana Sandoval |

diciembre 18, 2023

¿Serán Julián Forero (Fuchi), Ángelo Schiavenato o Julián Triana los nuevos Jorge Torres y Diego Cancino del concejo de Bogotá? Sería lamentable que Bogotá siguiera repitiendo la historia de fracaso de la dirigencia virtual emergente en la capital.

Fenómenos electorales con más de 60.000 votos como Julián Forero (Fuchi), nos lleva a pensar ¿tiene equipo de trabajo para construir la agenda distrital durante su mandato? ¿Cuántos proyectos de acuerdo distrital presentarán? ¿Cuántos lograrán materializar en acuerdos distritales durante su permanencia en el concejo? ¿Cuántos debates de control político realizarán? ¿Se creerán el cuento y serán uno más que pasa por la curul sin pena ni gloria?

A lo largo de mi ejercicio profesional he visto pasar cientos de dirigentes por sus curules sin ejecutorias relevantes o beneficio para sus comunidades y también he visto pasar fenómenos de opinión como el caso de Jorge Torres en Bogotá, que desde luego es una opinión motivada por el abrazo de Antanas Mockus durante su campaña al concejo, que luego, no logra concretar y potenciar en nuevos seguidores, al final de su periodo como concejal, el electorado termina castigándolo con la no reelección, al no satisfacer sus demandas más sentidas o ante el incumplimiento de las promesas en campaña.

Es así como Torres regresa a la competencia electoral como candidato al concejo 2023 y ante el no mantenimiento de una estrategia en las redes sociales y el abandono del voto de opinión, hacia el voto de organización o política tradicional, los resultados terminan siendo desfavorables y nuevamente se le escapa la curul de las manos.

En el caso de Diego Cancino quien hace 4 años logro una votación increíble, siendo cabeza de lista en el partido Alianza Verde y al final de su periodo en 2023, se vio desgastado y sin cosecha alguna que pudiera recoger en las pasadas elecciones. Pero ¿Qué paso con Cancino? Gran opositor a la administración de Claudia López, al parecer no logró conectar con sus electores, sus denuncias llegaron a masificarse, pero esto no le alcanzó para potenciar su trabajo en redes sociales, no logró mantener los votos de opinión que logro captar en el 2019. Casos como el de Cancino nos demuestra que no se trata de generar opinión a través de la denuncia, si esta no va acompañada de conexión directa con los electores.

Estos nuevos dirigentes virtuales tienen una gran responsabilidad con su electorado, no pueden dejar de mantener el contacto, deben potenciar su trabajo en las redes sociales y no solo mantener el vínculo o comunicación directa con su electorado, si no hacerlo crecer, son pioneros en la nueva forma de hacer política. Pero su trabajo no se puede limitar solo a denunciar y discutir con el mandatario de turno sino debe ir mucho más allá consolidar las demandas de sus electores y traducirlas en resultados concretos, reales y realizables.

En este escenario las redes sociales dejaron del ser el medio para volverse el fin y los dirigentes políticos tradicionales están recibiendo una gran dosis de desencanto y cuestionamientos por parte de sus electores, el camino entonces es reinventar la política y garantizar su permanencia, ya que la permanencia es el fin en sí mismo.

