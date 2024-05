El Consejo Superior que eligió a Ismael Peña en la Nacional saboteó la reunión convocada por Mineducación

Aurora Vergara los citó para buscarle soluciones a la crisis, pero representantes de profesores, directivas, estudiantes y exrectores se confabularon para no asistir

Los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia llevan poco más de un mes en paro indefinido motivados por una elección de rector que buena parte de la comunidad académica considera como ilegítima y por problemas administrativos en la institución que tienen, entre otras cosas, a la sede de Tumaco en camino a convertirse en un elefante blanco. Las tensiones generadas desde el momento en el que el Consejo Superior Universitario (CSU) eligió como rector a José Ismael Peña no han mermado, sino que, por el contrario, terminaron de agudizarse cuando este decidió autoposesionarse en una Notaría.

Con la intención de buscar una forma de normalizar la situación en la universidad, la ministra de Educación, Aurora Vergara, como presidenta del CSU, decidió convocar una sesión extraordinaria que estaba programada para este martes 7 de mayo a las 11:30 a. m. Sus compromisos en el Gobierno le impidieron estar presente, pero se encargó de delegarle la responsabilidad al viceministro de Educación Superior y exrector de la Universidad Pedagógica, Alejandro Álvarez Gallego.

Él asistió puntual, como también lo hicieron las dos delegadas del presidente Petro en el CSU, María Alejandra Rojas y Danna Garzón y el representante del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y exrector de la Nacional, Víctor Manuel Moncayo, quien se posesionó recién el pasado 25 de abril, por lo que no estuvo presente en la elección de rector. Aunque de haber estado es muy probable que su voto hubiera sido por Leopoldo Múnera, quien fue vicerrector de la sede Bogotá durante su mandato en la institución a finales de los 90.

De esa manera, la reunión convocada por la ministra Vergara reunía a cuatro de cinco asistentes necesarios para lograr el quorum, solo faltando la presencia de uno entre los representantes profesores, directivas, estudiantes y exrectores para poder sesionar. Con lo que no contaba es con que estos cuatro se iban a poner de acuerdo para sabotear sus intenciones.

Tanto Diego Torres, el representante de los profesores, como Verónica Botero, la del Consejo Académico e Ignacio Mantilla, el exrector que se inventó el modelo matemático con el que se eligió a Peña, presentaron sus excusas e incluso Torres se animó a publicar un comunicado en X exponiendo sus razones para no asistir, entre las que se encuentra su desacuerdo con la propuesta que han presentado diversos sectores de nombrar un rector encargado mientras se resuelve la situación.

Comunicación importante para la @UNALOficial parte 1 pic.twitter.com/hKZM3agO0q — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) May 7, 2024

Justamente, esa idea de dejar a alguien en interinidad es la consigna del abogado y politólogo Leopoldo Múnera, quien fue el ganador de la consulta entre la comunidad académica y quien también emitió un comunicado solicitando acciones urgentes para proteger la autonomía universitaria.

La octava consejera del CSU, Sara Jiménez, quien presentó una renuncia en abril que todavía no ha sido aceptada y que justamente estaba entre los puntos que se iban a acordar en la sesión, tampoco asistió, pero no explicó el por qué. El que sí hizo acto de presencia, aunque de forma virtual, fue el propio Ismael Peña, quien ya hace uso de los canales de comunicación de la universidad y expide decretos como rector, pero no lo dejaron estar en la reunión.

