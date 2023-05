¿Qué pasará con Luis Díaz? Los referentes del Liverpool que no seguirán en el club

La presente temporada del Liverpool no ha sido tan exitosa como las anteriores; y con números flojos, el cuadro red aun busca la manera de clasificarse a la Champions League 23/24. En la tabla de posiciones se encuentra quinto y solamente está a un punto de los play offs del torneo internacional. Sin embargo, con dos partidos para finalizar la Premier League, parece que el equipo de Luis Díaz lograran el objetivo; y sumado a esto, se supo que varios jugadores que son referentes no seguirán en el club, pues terminan su contrato en junio.

Los futbolistas en cuestión son Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner y Alex Oxlade-Chamberlain. A través de un tweet, el club confirmó que los jugadores no renovarán su contrato con el equipo, y tendrán un destino lejos del Liverpool para el segundo semestre del 2023. Hasta donde se ha sabido, no se conocen más nombres de futbolistas que puedan salir del club; pero con el mal presente deportivo, puede que las directivas tomen decisiones; y allí es donde entra Luis Díaz.

We can confirm Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner and Alex Oxlade-Chamberlain will leave the club upon the expiry of their contracts this summer.

Special acknowledgements will be paid to the quartet at Anfield, with further tributes to follow at the end of the season.

— Liverpool FC (@LFC) May 17, 2023