¿Qué fue lo que le robaron a Superman López después de haber estado secuestrado por 3 horas?

La mala hora de Supermán López parece no tener fin, y cuando no ha logrado librarse del lio del dopaje que lo alejó de la élite del ciclismo mundial y lo hizo retornar a Colombia, ahora, la delincuencia fue la que no le dio tregua justo al frente de su casa. Según lo confirmó la Policía de Boyacá, el pedalista fue interceptado por unos sujetos a la salida de su finca en Pesca, quienes lo retuvieron en contra de su voluntad y le quitaron algunas de sus pertenencias.

¿Qué le robaron a Miguel Ángel Supermán López?

En un principio, las investigaciones confirmaron que Superman López estaba saliendo de su propiedad cuando tres sujetos lo detuvieron durante aproximadamente tres horas. Después del 'secuestro', le robaron su camioneta Ford, su celular y $800.000 en efectivo, por lo que el ciclista se acercó a la estación de policía a interponer la denuncia cuando fue liberado.

"Lo retuvieron y le hurtaron su camioneta marca Ford, un celular y $800.000. Hacia las 10:30 de la noche, López se acercó a la estación de policía de Sogamoso e interpuso la denuncia" contó la coronel María Margarita Mantilla.

Hasta el momento, el corredor colombiano no ha dado una declaración pública sobre la situación y toda la información que se conoce del robo fue dada por la Policía Nacional. Tampoco se conoce si los sujetos ya fueron reconocidos, o si el pedalista podrá recuperar sus pertenencias.