"Por primera vez, en el sur del Atlántico empieza la siembra tecnificada de plátano": Elsa Noguera

.Publicidad.

En zona rural de Repelón, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, visitó la primera siembra de 9.500 colinos de plátano en cinco de las 150 hectáreas vinculadas al proyecto en el municipio y que beneficiará a 59 productores. En el marco del proyecto de fomento de agronegocios, promovido por la Gobernación en los distritos de riego del sur del Atlántico, se suma la siembra del plátano hartón, que surge como una nueva alternativa de generación de ingresos para los agricultores participantes.

“Un nuevo producto comienza a sembrarse de manera tecnificada en Repelón, se trata del plátano hartón. Es primera vez que se siembra plátano en el departamento con un sistema de riego intrapredial, lo que garantiza una productividad alta y calidad muy buena. Estamos en el predio de Ingrid Pérez, que tiene una extensión total de cinco hectáreas y que, a partir de hoy, el cultivo de plátano se convierte en su fuente de ingresos. En el predio de Ingrid se sembrarán 9.500 plantas de plátano, las cuales contarán con su respectivo microaspersor para garantizar el riego diario. Se espera una producción que supere las 20 toneladas por hectárea, la cual tendrá un proceso de valor agregado y luego se destinará para la exportación”, señaló la mandataria.

-Publicidad.-

Para Ingrid, productora agrícola de 64 años, quien también está vinculada a los proyectos de palma de aceite y limón, la expectativa con la siembra de plátano es que le pueda generar mayores ingresos y ganancias.

“De hecho, ya está generando ingresos a varias familias; con la mano de obra requerida, estamos favoreciendo a los pobladores de Rotinet y Repelón. Cuando llegaron los proyectos, yo tenía inicialmente unas tierras llenas de monte y trupillo, me quedaba difícil volverlas productivas y tenerlas en las condiciones óptimas. Al llegar el proyecto, vi una oportunidad de mejorar las condiciones de la tierra y producir. Me siento muy feliz y agradecida porque realmente son proyectos muy novedosos e, incluso, son únicos en Colombia, porque no he sabido de otros que tengan todas las garantías que tiene este proyecto, que nos brinda todas las herramientas para sacar adelante estos cultivos”, destacó la productora.

Las proyecciones de producción se estiman en más de 20 toneladas por hectárea, que se destinarán a la elaboración de productos precocidos de plátano para los mercados internacionales, especialmente los Estados Unidos. Cabe recordar que con estos proyectos productivos de ciclo largo, que se implementan con el proyecto de transformación agroindustrial, los productores van a poder generar ingresos superiores a los 100 millones de pesos anuales por ventas en los próximos 20 años.

El secretario de Desarrollo Económico, Luis Humberto Martínez, resaltó que “este nuevo agronegocio se suma al propósito de la Gobernadora de lograr la reactivación del agro del departamento. Serán 150 hectáreas que tienen comercialización garantizada, transformación, precio justo y un acompañamiento importante desde el inicio del cultivo con una alta tecnificación, una densidad de siembra que nos permite ser altamente competitivos, pero al mismo tiempo muy productivos”.

*Con información de la Gobernación del Atlántico.