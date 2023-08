Esta es la razón del veto a Nairo Quintana y Supermán López en Europa, cada vez más lejos de la élite

Dos de los ciclistas más importantes de los últimos años en Colombia están viviendo una situación delicada de cara a su profesión. El veto a Nairo Quintana y Supermán López en Europa después de ser protagonistas por dopaje, los ha alejado del World Tour y de cualquier posibilidad de encontrar un puesto en las grandes escuadras de ciclismo del mundo. Se ha hablado de algunas posibilidades de volver al viejo continente; pero un periodista confirmó por qué es tan difícil que ese milagro ocurra para los colombianos.

| Vea también: La lista de colombianos que van a estar en la Vuelta a España, dos ganaron etapa en el Giro

Según confirmó Benji Naesen, la posibilidad de que Nairo Quintana y Supermán López vuelvan a la élite del ciclismo es muy complicada. El periodista puso ejemplos concretos de pedalistas que fueron señalados por dopaje, y después de esa situación fueron borrados por los equipos del World Tour.

En el trino, el comunicador aseguró que "En caso de que no lo supieran, ciclistas como Skjelmose y Simon Yates siempre tendrán una temporada de transferencia más difícil que otros, debido a la infracción antidopaje en su pasado. Múltiples equipos en World Tour tienen políticas en las que simplemente no ficharán a un ciclista que tenga una infracción antidopaje".

In case you didn't know, riders like Skjelmose & Simon Yates will always have a harder transfer season than others, due to the anti-doping violation in their past.



Multiple teams in WorldTour have policies where they simply will not sign a rider that has a anti-doping violation.