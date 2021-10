¿Qué es la vexilología y cómo revela lo que somos?

Por: Arturo Loretti |

octubre 18, 2021

La RAE define la vexilología como la disciplina que estudia las banderas, pendones y estandartes. Su nombre viene del latín del latín vexillum (estandarte) y -logía, derivada del griego logos (conocimiento).

Steffan Giadach Axt es un destacado vexilólogo chileno, presidente y fundador de la Corporación Nacional de Vexilología de Chile, y también miembro de su símil española. Últimamente ha destacado en la difusión de la vexilología al gran público, a través del pódcast "El Banderista", y su Instagram de igual nombre. Es también autor de libros sobre la disciplina, junto con una serie de artículos en publicaciones vexilológicas internacionales. Hoy conversamos sobre banderas y más, junto a Steffan Giadach Axt.

¿Cómo surgió su interés por la vexilología?

Mi interés comenzó en 2015 cuando quise escribir un libro acerca de la enseñanza de la Geografía en un ámbito escolar. Investigando acerca de los países descubrí que sus banderas tenían un significado y simbolismo particular que me llamó la atención y a través de su estudio conocí la disciplina vexilológica que me permitió conocer un campo de estudio particular y apasionante respecto al origen y desarrollo de las banderas en el mundo.

¿Cuáles son los principales pasos a seguir a la hora de elaborar una bandera, sea personal o institucional?

Si bien existen varias formas de construir una bandera, los principales pasos consisten en identificar o crear símbolos propios de una comunidad o institución que puedan verse reflejados en una bandera. En algunos casos esta creación depende del trabajo de vexilólogos y vexilógrafos que a través de un trabajo semiótico, semiológico, histórico y de diseño pueden llegar a crear una bandera. Otra manera consiste en convocar un concurso de diseño hacia la comunidad que necesite una bandera y que esta se genere a partir de la participación popular.

¿Tiene una bandera personal? ¿Cuál es su diseño y significado?

En 2020 diseñé una bandera personal a modo de representación como es costumbre dentro del círculo vexilológico. Esta consiste en un campo verde que lleva un cantón blanco a la asta en cuyo centro aparece un srivasta o nudo infinito en negro en representación de la tradición y práctica budista.

Este año comenzó el pódcast de El Banderista y una mayor presencia en redes. ¿En qué consiste el pódcast? ¿Qué tal ha sido la recepción del público?

El pódcast nace a partir de la difusión de contenido vexilológico por las redes sociales utilizando el formato de cápsulas breves en la cual hablo sobre temas propios de la Vexilología y de uso cotidiano de las banderas. El público es variado y de países como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Chile que concentran los mayores auditores. La recepción del público ha sido convocante en la medida de poder generar un nuevo programa llamado "Banderas al aire" que permite realizar entrevistas en vivo a connotados representantes de la vexilología en el mundo.

A diferencia de países como Argentina, Brasil o España, en Chile las banderas regionales y comunales suelen carecer de identificación con la población local, siendo muchas veces un escudo sobre un fondo de color sólido. ¿A qué cree que se debe esto?

Una de las razones que considero para dar explicación a lo anterior es la falta de difusión y uso de los símbolos propios que caracterizan a una región o comuna en particular. Muchas comunas si bien disponen de una bandera que la representa, suele suceder que esta tenga poco campo de exposición y son derivadas de la conversión de un logo o escudo municipal en un campo, más allá de posibilitar la participación popular en la creación de un símbolo representativo de la comunidad.

Si bien existen regiones como Magallanes donde su bandera tiene un fuerte sentido identitario en su población, aún queda mucho trabajo de difusión de las banderas locales para llegar a obtener el mismo grado de reconocimiento.

Recientemente realizó un estudio sobre la existencia de la bandera de Valparaíso, existente durante el siglo XIX. ¿Cuál es la historia de esta bandera?

A partir de la investigación de fuentes, llegué a la existencia de una bandera perteneciente a Valparaíso ya desde 1832 en adelante consistente en una bandera cantonada de franjas blanca, roja y negro el cantón que lleva como carga una estrella de 5 y 6 puntas conforme se evidencia en otras fuentes en 1848 y 1856. Hacia fines del período se evidencia la existencia de la bandera en algunas láminas coleccionables, perdiendo su rastro de uso en el siglo XX y XXI

Cuando se redactó la Constitución de Bolivia se incorporó oficialmente la bandera del altiplano, además de la bandera del mar. En este sentido, y en medio del proceso constituyente chileno, ¿Cree que cobren mayor protagonismo en Chile las banderas indígenas y regionales?

A la usanza del contexto boliviano, la representación popular de las banderas indígenas y regionales va cobrando en el país una difusión relevante como es el caso del pueblo Mapuche y Aymara a través del uso difundido de la bandera Wenufoye y Wiphala respectivamente.

Los pueblos originarios en el territorio disponen de varias comunidades que han trabajado por la creación de una bandera que las represente como por ejemplo el pueblo Chango en 2020 o el pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno en 2021. Por todo lo anterior confío en que cada vez más seamos testigos de la creación y difusión de banderas originarias que den representación a los pueblos para ir agrandando el pabellón de banderas disponibles a lo largo de las comunidades en el país.