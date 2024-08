.Publicidad.

En medio de la tensa situación que se vive en el hermano país, en la que en las últimas horas se anunció un pedido de arresto a Maduro y luego de las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio se desató una disputa entre el oficialismo y la oposición, en la que los primeros piden que se respeten los resultados y los segundos que se demuestre que la jornada fue legítima, famosos de todo el mundo como Karol G o Marc Anthony se han pronunciado en solidiaridad con el pueblo venezolano.

Algunas de ellas incluso han cancelado conciertos o solicitado a sus colegas que no se presenten en la nación gobernada por el presidente, presuntamente electo, Nicolás Maduro.

Por ejemplo, Juanes fue uno de los primeros en pronunciarse, quien el mismo día de las elecciones se pronunció de forma enfática a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Estoy contigo Venezuela. Que la espiritualidad y fuerza de tu libertad venzan la tiranía”.

Un mensaje que aunque principalmente tuvo mensajes favorables, también tuvo algunas críticas de parte de quienes consideran que la participación del artista en el concierto en la frontera, que hace años organizó Richard Branson de Virgin, fue oportunista o movilizada principalmente por un interés económico.

Carlos Vives también se pronunció, pero lo hizo de forma más poética y menos enfática: “Venezuela, tú tienes la llave de mi corazón y solo espero que todos nos volvamos a encontrar. Las cosas tienen que cambiar, estoy contigo”, fueron las palabras dedicadas por el cantante de "La tierra del olvido" o "Volví a nacer".

Las palabras de Karol G no fueron demasiadas, pero si contundentes y sinceras. La Bichota, quien actualmente se repone de su extensa gira por América Latina y Europa llamada Mañana será bonito tour, subió una historia donde simplemente escribió: "Te amo Venezuela. Me dueles demasiado. No te mereces esto más. Mereces ser libre".

Otros artistas también se han pronunciado. Marc Anthony dijo que no era prudente realizar su concierto en el país, programado para fines de agosto y el reggaetonero Arcángel instó a que ninguno de sus colegas se presentara en un país donde "la gente está pasando hambre".

Don Omar, recordado por clásicos como "Danza kuduro" o "Pobre diabla", subió una imagen donde se ven a un manifestante venezolano y lo que parece ser un policía con la frase "No tenemos miedo".

Arresto a Maduro

En las últimas horas, Luis Almagro, secretario general de la OEA, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional que ordene la detención de Nicolás Maduro por haber cometido "un baño de sangre contra los manifestantes".

“Es hora de la Justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión”, dijo Luis Almagro durante una sesión extraordinaria en Washington. En esa reunión la OEA sometió a votación una resolución por medio de la que ese exigía verificar los resultados en Venezuela, pero esta no pudo aprobarse por abstención o negativa de países como Colombia, Brasil y México.

La reunión había sido convocada por los siete países que se pronunciaron en contra de los resultados o solicitando confirmación de los mismos y cuyos funcionarios Nicolás Maduro expulsó a modo de represalia.