Benedetti con las maletas listas para regresar a Bogotá a responderle a la Cancillería y a la Fiscalía

Poco más de cinco meses alcanzaron a pasar tras la posesión del barranquillero Armando Benedetti como Embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) antes de que se presentara un inconveniente que pusiera en juego su cargo. Su esposa, Adelina Guerrero Covo, lo denunció por agresión y, aunque se salvó de ser detenido por su inmunidad diplomática, el regreso a Bogotá tendrá que ser antes de lo esperado.

Ya su paso por la FAO estaba empañado desde el comienzo

Él hace parte del combo de amigos del gobierno que han sido nombrados en cargos diplomáticos sin ser funcionarios de carrera y no solo en un cargo sino en dos, ya que antes había sido Embajador de Colombia en Caracas. Esto generó que inmediatamente saliera la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) a protestar, alegando que en ese paso previo por Venezuela no había demostrado ser apto para una responsabilidad así y que no tiene ningún conocimiento sobre agricultura como para tomar decisiones sobre eso en la FAO.

Ahora, el también exsenador tendrá que regresar al país para aclarar la verdad sobre lo que sucedió en Madrid la noche del pasado 30 de junio y así definir si puede seguir o no en el cargo. Ya desde el 28 de julio, el canciller Luis Gilberto Murillo confirmó el inicio de una investigación disciplinaria contra Benedetti al interior de la Cancillería; sin embargo, el propio barranquillero confirmó que no fue notificado sino hasta hoy 1 de agosto y aprovechó para asegurar que está dispuesto a colaborar para demostrar su inocencia.

A día de hoy, a esta hora, no he recibido ningún notificación ni verbal, ni escrita, ni por ningún canal oficial, para que me presente en Bogotá. Como siempre, estaré dispuesto a dar la cara y responder ante cualquier autoridad que lo requiera. Me parece un buen escenario para… — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 1, 2024

Parece que lo importante no es la verdad, sino conservar los titulares, de ambas partes…



Hace segundos recibí la notificación de apertura de investigación disciplinaria por parte de la Cancillería. Reitero: estoy presto a dar las explicaciones que sean necesarias y demostrar mi… — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 1, 2024

Adicionalmente, también cuenta con un proceso abierto en la Fiscalía por este mismo hecho. La entidad dirigida por Luz Adriana Camargo le abrió una investigación preliminar para establecer su presunta responsabilidad en los hechos de los que se le acusa.