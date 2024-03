¿Qué canciones podrían interpretar Blink 182, Sam Smith y otros artistas de Estéreo Picnic 2024?

.Publicidad.

Suele ser común, que cada año que se realiza el festival los artistas también se presenten en otros eventos de la región. Principalmente en las ediciones de Lollapalooza en Chile, Argentina y Brasil, así como en otros festivales de la región como el Asunciónico de Paraguay o incluso él Vive Latino, que también ha compartido algunos artistas de su cartel. Estéreo Picnic 2024 no será la excepción.

Y si bien los artistas pueden variar la lista de canciones que interpretan, por lo general las selecciones suelen ser bastante similares. Por ejemplo, Blink 182, la banda que cerrará el festival hizo la misma lista de temas y los tocó en el mismo orden en las dos ediciones de Lollapalooza.

Así que hemos elegido los cinco artistas más esperados del festival, para intentar descifrar cuáles serán las canciones que interpretarán en sus conciertos de este fin de semana.

Los datos han sido tomados de la web setlist.fm, una de las fuentes más fiables para revisar la información compartida por los fanáticos de las bandas, quienes también hacen anotaciones especiales. Por ejemplo, si alguna canción interpretada no ha sido tocada por el artista en varios años.

Limp Bizkit

En el último año, la agrupación estadounidense comandada por Fred Durst ha hecho variaciones en su setlist, pero por lo general los éxitos se mantienen. A continuación la lista de canciones que tocaron el domingo pasado en Argentina, con algunas especificaciones.

Break Stuff

Take a Look Around

Hot Dog

Rollin' (Air Raid Vehicle)

My Generation

Behind Blue Eyes

Nookie

Full Nelson

Re-Arranged

Killing in the Name (original de Rage Against The Machine)

Break Stuff (la hacen dos veces por show).

Datos adicionales: En Chile tocaron "Faith" y "Boiler", que podrían ser incluidas en el show de Colombia.

Thirty Seconds To Mars

Infortunadamente la banda del actor Jared Leto parece no tener sorpresas para el show en Colombia. En toda su gira han interpretado la misma lista de canciones, solamente variando el orden. Así fue su show en Argentina, también del pasado domingo:

Up in the Air

Kings and Queens

This Is War

Rescue Me

Walk on Water

Attack

Stuck

The Kill (Bury Me)

Closer to the Edge

Sam Smith

Otro que parece no tener sorpresas y que interpreta sus canciones siempre en el mismo orden. Por lo menos, su lista de temas está repleta de éxitos que Sam Smith tiene en sus discos o colaborando con otros artistas. Así fueron sus shows en Chile y Argentina.

Stay With Me

I'm Not the Only One

Like I Can

Too Good at Goodbyes

Diamonds

How Do You Sleep?

Dancing With a Stranger

Good Thing

Lay Me Down

Gimme

Lose You

Promises

I'm Not Here to Make Friends

Desire

Latch

I Feel Love (original de Donna Summer)

Gloria

Unholy

The Offspring

The Offspring hace lo mismo que Limp Bizkit, tiene varias canciones aseguradas, pero en cada show hace variaciones. Por ejemplo, la siguiente es la lista de temas en el festival Picnic de Costa Rica, que fue interpretada hace poco menos de un mes.

Come Out and Play

All I Want

Want You Bad

Staring at the Sun

Hit That

Hammerhead

Bad Habit

Iron Man / Sweet Child o' Mine / In the Hall of the Mountain King (covers de rocanrol y metal)

Blitzkrieg Bop (original de Ramones)

Gotta Get Away

Why Don't You Get a Job?

(Can't Get My) Head Around You

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren't Alright

You're Gonna Go Far, Kid

Self Esteem

Datos adicionales: Su show en Paraguay incluyó "Half-Truism" y en sus shows en Argentina y Chile hicieron "Original prankster", un hit que recuerda la época en que sonaban todo el día en MTV y pertenece a su álbum Conspiracy of one.

Blink 182

La agrupación más esperada de todo el festival, sobre todo por su cancelación a última hora del año pasado, interpretó exactamente las mismas canciones en Perú, Chile y Argentina. Pero tuvo leves variaciones en su presentación en Paraguay de esta semana. Así fue su presentación en el festival Asunciónico en ese país:

Anthem Part Two

The Rock Show

Family Reunion

Wendy Clear

Feeling This

Violence

Up All Night

Reckless Abandon

Blow Job

Dumpweed

MORE THAN YOU KNOW

Happy Holidays, You Bastard

FUCK FACE

DANCE WITH ME

Man Overboard

Stay Together for the Kids

Happy Holidays, You Bastard

Down

ANTHEM PART 3

Bored to Death

I Miss You

Always

What's My Age Again?

First Date

All the Small Things

Dammit

ONE MORE TIME

Datos adicionales: De esta presentación fueron excluidas "Alien's exist" y "Turpentine", que sí fueron interpretadas en los tres shows anteriores.

Estas listas sirven para darnos una idea de lo que cada uno de estos artistas podría interpretar en Colombia. No incluimos listas de temas de Feid, porque es posible que su set incluya muchas canciones de su primera etapa que en nuestro país son éxitos, pero son de la época en que Feid recién estaba construyendo su fama en otras partes del continente.