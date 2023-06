Primero su hijo y ahora su esposo: el tormento de Robinson Díaz al ver escenas picantes de Adriana Arango

.Publicidad.

La historia de amor entre Robinson Díaz y Adriana Arango es una montaña rusa de emociones. Aunque llevan juntos poco más de 20 años, se han separado varias veces, la primera y más conocida por el público, fue por la infidelidad del actor en la novela ‘Vecinos’ con su compañera de trabajo Sara Corrales. El resto de ocasiones, han sido algunos días que se han tomado lejos del otro por diferencias, según lo explicado por la reconocida actriz.

Quien por fin habló de la situación fue Robinson Díaz, pues siempre era su esposa quien daba detalles sobre su matrimonio. En una entrevista con la emisora ‘Tropicana’ el paisa confesó que no es fácil tener una relación donde ambos son actores: “Sí claro, además los actores somos muy carnales. Emocionalmente uno está muy implicado y comprometido”, explicó. Parece que por eso se le fueron las luces y le fue infiel a Adriana Arango: “Es un oficio muy complicado porque emocionalmente, yo no estoy justificando mis deslices ni mis cag…, pero sí es muy duro. Un cuñado me decía: ‘Yo ahora entiendo a Robinson ¿usted cómo hace?’”, comentó. Pues pueden existir tentaciones, lo que ha puesto en apuros su amor por Arango.

El periodista también quiso conocer la otra perspectiva y le preguntó cómo se sentía él cuando veía besos de Adriana Arango con otros hombres en alguna producción: “Por ejemplo, las escenas de besos de mi esposa no las veo. No, o sea… es muy fuerte, a pesar de que yo sé que no está pasando nada”, dijo. Para Robinson Díaz, no es grato ver a la actriz besando a otro sin importar que sea actuado. Además, agregó que a su esposa por su belleza y fama, le llegan varias propuestas de hombres. Situación que aunque incómoda, no se le hace extraño, según él ser famoso tiene sus implicaciones. Recordemos que al hijo de este matrimonio también le incomoda ver escenas picantes de su madre

