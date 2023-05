.Publicidad.

Actualmente se aseguran los lugares donde se jugará la Copa Libertadores femenina, y el IDRD solicitó que se tuviese en cuenta a Bogotá, por lo que aquí se haría el torneo. Sin embargo, la Alcaldía, liderada por Claudia López, ha negado algunas fechas, ya que el Campín estaría ocupado.

La Subdirección Técnica de Parques le comunicó lo siguiente a la Conmebol: “en las fechas del 30 de septiembre al 6 de octubre de 2023, se estará realizando montaje, evento y desmontaje del Concierto THE WEEKND-AFTER HOURS TIL DAWN”, por lo que dichas fechas no estarían disponibles, causando bastante incomodidad a los organizadores de la Copa Libertadores femenina.

Bogotá poco a poco desaparece del mapa deportivo a nivel nacional, cuando se tenía la oportunidad de recibir la Libertadores Femenina el IDRD dice NO por el concierto de The Weeknd. Se ofrece el Estadio de Techo. Que lástima. pic.twitter.com/m9sTl5NVse — Maria Paula Rodríguez (@mariap8910) May 7, 2023

En búsqueda de alternativas, sugieren lo siguiente: “buscar opciones en fechas o la posibilidad de tener en cuenta el Estadio Metropolitano Techo para que se pueda llevar a cabo el evento en la ciudad de Bogotá”, ofreciendo el estadio de Techo. Sin embargo, parece que Cali actuó rápidamente al conocerse esta noticia.

Según un diario de la región vallecaucana “el estadio Pascual Guerrero de Cali será sede de dos grupos del torneo continental, además de realizar la gran final”, por lo que el inconveniente estaría resuelto, no obstante, es perjudicial que Bogotá no participe activamente del deporte colombiano y sea únicamente sede de conciertos, la alcaldía podría revisar estos asuntos desde todas las perspectivas posibles para no afectar la Copa Libertadores femenina.

