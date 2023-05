¿No la ha superado? Yeferson Cossio se niega a borrar las fotos de su ex

.Publicidad.

Yeferson Cossio, es uno de los influencers más polémicos de la actualidad, pues siempre que da su opinión causa controversia. Así mismo, en su vida amorosa hubo mucha ‘turbulencia’ últimamente, pues terminó su relación de 10 años con la también influenciadora Jen Muriel.

Actualmente, Yeferson Cossio se encuentra en una relación con Carolina Gomez, su nueva novia y quien todos aseguran, parece una muñeca en la vida real. Su nuevo amor le ha traído malos comentarios, pues Cossio le lleva 10 años, además de juzgar el aspecto de la joven por lucir ‘irreal’ y ‘plástica.

Los seguidores del influencer le recuerdan mucho a su ex, tanto así, que en una dinámica de preguntas y respuestas, le preguntaron porque no borraba las fotos con su ex. Yeferson Cossio se mostró muy firme en su respuesta: “Borrar las cosas no va a borrar lo vivido. No quiero borrar lo vivido. Sea lo que sea que se haya vivido, me hizo quien soy, aprendí mucho. Ambos, porque no soy solo yo, estamos donde estamos gracias a eso, no voy a borrar nada”, con lo que su actual novia afirmó estar de acuerdo.

Al parecer, Cossio, no quiere borrar la huella de Jen Muriel en su vida, lo que muchos podrían interpretar como que no la ha superado. Para gustos colores, y si esta nueva pareja se siente cómoda con esto, nadie puede decirles lo contrario.

