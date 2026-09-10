- Portugueses y franceses, chinos, y españoles se pelean la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá

Tras quedar desierta la primera convocatoria, la obra, que conectará el centro con Suba y Engativá, toma impulso. La Alcaldía elegirá el constructor

La segunda línea del Metro de Bogotá vuelve a tomar impulso después de un primer proceso que quedó desierto a comienzos de 2026. Esta vez, tres consorcios internacionales presentaron sus solicitudes para entrar en la carrera por construir una obra que conectará el centro de la ciudad con el noroccidente y que es especialmente esperada por los habitantes de Suba y Engativá.

Las propuestas serán ahora revisadas por la Empresa Metro de Bogotá, que deberá verificar la experiencia, capacidad financiera y requisitos jurídicos de los interesados. Mientras avanza este proceso, el proyecto contempla 15,5 kilómetros, 11 estaciones y un recorrido que llegará hasta Fontanar del Río, con una infraestructura que busca ampliar la red férrea de Bogotá y atender a más de 2,5 millones de habitantes.

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Ahora sí arranca la segunda línea del Metro

El 18 de octubre de 2023, al término de la administración de la exalcaldesa Claudia López, la Empresa Metro de Bogotá abrió la primera convocatoria con el fin de adelantar el proceso licitatorio para la construcción de la segunda línea el Metro de Bogotá, después de haber iniciado, el 15 de mayo de ese mismo año, la etapa de precalificación.

El pasado 20 de enero la alcaldía de Carlos Fernando Galán declaró desierta la convocatoria porque venció el plazo para la presentación de propuestas y los consorcios que estaban habilitados para hacerlo no presentaron propuestas.

El 6 de marzo de 2026, la Empresa Metro de Bogotá volvió a abrir el proceso para adelantar la clasificación de las empresas que aspiran a construir la segunda línea del Metro de Bogotá. Medio año después, el 7 de septiembre recibieron tres propuestas de grupos internacionales interesados en la construcción de la segunda línea del Metro de Bogotá. La noticia es muy importante para los habitantes de las localidades de Suba y Engativá, alrededor de 2,5 millones de personas.

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Según el mandatario las tres solicitudes de precalificación serán analizadas y evaluadas por un equipo de expertos de la Empresa Metro de Bogotá. El objetivo es verificar si cumplen con los requisitos financieros y jurídicos necesarios para la ejecución de la obra. Además, deberán acreditar la experiencia necesaria.

Quienes sean admitidos pasarán a la segunda fase y deberán presentar las propuestas económicas y técnicas a finales de este año. Finalmente, el consorcio que gane la licitación firmará el contrato y el acta de inicio el segundo semestre de 2027, antes de terminar el gobierno del alcalde Galán.

Un recorrido de 15 kilómetros en 20 minutos

La segunda línea del Metro de Bogotá tendrá una longitud de 15,5 kilómetros, conectará el centro de la ciudad con el noroccidente y beneficiará a 4 localidades -Barrios Unidos, Chapinero, Engativá y Fontibón-. Además, contará con 11 estaciones, 10 subterráneas y 1 elevada.

El recorrido empezará en la calle 72 con Avenida Caracas, donde se conectará con la línea 1 y terminará en el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba. El recorrido solo durará 20 minutos. Tendrá capacidad para movilizar 49.000 pasajeros hora sentido, en 25 trenes de última tecnología, lo que permitirá consolidar una red de transporte férreo público para que la ciudad avance hacia una movilidad moderna y sostenible.

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Los tres consorcios en competencia

El primer consorcio está compuesto por tres empresas que pertenecen a una poderosa multinacional de origen portugués, con filiales en varias partes del mundo. El grupo pertenece a la familia Mota y es especialista en ingeniería, construcción e infraestructura en el sector de transporte. La empresa tiene larga experiencia en el desarrollo de vías férreas, carreteras, autopistas, puentes, obras públicas y edificaciones.

Además, cuenta con un accionista chino, China Communications Constructions Company (CCCC). La otra empresa que la conforma es Spie Batignolles Génie Civil, multinacional de origen francés, que se especializa en diseño, gestión y ejecución de macroproyectos de infraestructura pesada como túneles y obras subterráneas. Es una de las empresas constructoras más grandes de Francia.

El segundo consorcio está integrado por dos empresas estatales chinas. La primera es Xi´an Metro Colombia S.A.S. La compañía es una filial de la empresa estatal Chin Xi´an Rail Transportattion Group Company, que tiene participación en la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y también Xi´an Rail Transportation Group Company, empresa de transporte urbano en el gigante asiático. La compañía es la encargada de la inversión, diseño, construcción, operación y administración del sistema metro y transito ferroviario de la ciudad.

Por último, está el consorcio conformado por Sacyr Concesiones Colombia Participadas II S.A.S, empresa filial de la multinacional española Sacyr S.A, que a su vez es especialista en infraestructuras y concesiones. Su sede principal está en Madrid (España), pertenece al grupo energético empresarial Disa de la familia Carceller, que es una empresa española perteneciente al Grupo Empresarial Multinacional Construcciones y Auxiliar de ferrocarriles del Grupo CAF.

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