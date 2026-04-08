- Esta son las ocho estaciones del Metro de Bogotá que se conectan directamente con el metro

Según las últimas declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a finales del mes de marzo e inicios de abril de 2026, el Metro de Bogotá ya alcanza el 75,50 % de ejecución, superando las tres cuartas partes del proyecto.

En este momento, la obra sobre pasa los 12 kilómetros de viaducto, que se acercan a los 24 kilómetros totales a lo largo de los cuales se distribuirán las 16 estaciones elevadas que tendrá la primera Línea que conectará la ciudad de sur a norte.

De las 16 estaciones con las que contará la primera Línea, 8 de ellas tendrán una integración directa con el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, Transmilenio en sus distintas troncales: carrera 30, la nueva troncal de la avenida 68 y la Troncal de la Avenida Caracas, conectándose en puntos estratégicos de cada una de ellas. Esta interconexión facilitará la movilidad y los recorridos de los usuarios con la integración de los dos sistemas en zonas de alta demanda.

La primera de estas estaciones es la # 2, o Portal Américas. Está ubicada sobre la Avenida Villavicencio con carrera 86B, en la Localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá, y se conecta directamente con el Portal Américas de Transmilenio, facilitando el trasbordo de los pasajeros del sistema. Esta estructura contará con luz natural sin aire acondicionado para mantener eficiencia energética, baños públicos, locales comerciales, venta de recargas y cicloparqueaderos. Es una de las estaciones más importantes de la primera línea del Metro de Bogotá, que beneficiará directamente a los habitantes de barrios como las Margaritas y Patio Bonito.

La estación # 7 estará ubicada en la Avenida Primero de Mayo con Avenida Carrera 68. Tendrá tres niveles y un sótano, conectándose de forma directa con la estación Avenida 68 a través de un módulo de acceso especial. Además, contará con varios módulos para el acceso sobre la Avenida Primero de Mayo, contará con cajeros automáticos y áreas comerciales con supermercados y restaurantes, y beneficiará a los habitantes de los barrios Ciudad Montes y Tejar.

La estación # 9 (Sena) estará ubicada sobre la Avenida Norte Quito Sur (NQS) entre el SENA y el canal Fucha. Interconectará el sistema de transporte masivo Transmilenio con el Metro de Bogotá. esta estación cuenta con tres edificaciones de acceso, una en el costado occidental y dos por el costado oriental, tiene tres niveles para la operación, cicloparqueaderos subterráneos con capacidad para 250 bicicletas, escaleras, ascensores, zonas comerciales y baños públicos.

La estación # 11 (Hortua) estará ubicada en la Troncal de la Avenida Caracas entre las calles 2 y 3, en los límites de las localidades de Mártires y Santa Fe. Será una estructura elevada de tres niveles que integrará la primera línea del Metro con Transmilenio en la Estación Hospital, y tendrá las mismas características generales de las demás estaciones como cicloparqueaderos, locales comerciales, restaurantes y baños, pero también habrá un CADE, droguería y cafés. Es una de las estaciones más importantes del sistema por su ubicación estratégica en el corazón de la ciudad.

La estación # 12 estará ubicada en la zona de San Victorino, en la Avenida Caracas entre la calle 11 y la Avenida Jiménez, justo al frente de la plazoleta de los Mártires. Tendrá conexión directa con Transmilenio y el Eje Ambiental, contará con módulos de acceso tanto en el sector oriental como el occidental y una plazoleta de espacio público de 6.700 metros cuadrados para el disfrute de los usuarios del sistema.

La estación # 14 estará ubicada en la Troncal de la Avenida Caracas entre las calles 42 y 44, y será una estructura de tres niveles con múltiples zonas de acceso. Se integrará con Transmilenio en la Estación de la calle 45, una zona de alto tráfico debido a que es un sector de universidades y entornos educativos. Será muy similar a la estación # 12.

La estación # 15 se construye entre las calles 61 y 63 en la Localidad de Chapinero, se integrará con Transmilenio en la Estación de la calle 63, otra de las estaciones de Transmilenio que tiene mucho flujo peatonal, debido a que muy cerca se encuentran varias universidades como la Salle y la Konrad Lorenz. Contará con tres zonas de acceso en el sector oriental y dos accesos complementarios en el costado occidental.

La estación # 16 estará ubicada en el barrio la Porciúncula, Localidad de Chapinero, entre las calles 72 y 74 sobre la Troncal de la Avenida Caracas en el sector de la Avenida Chile. Es otra de las zonas concurridas por ser zona universitaria y porque allí se encuentra el corazón financiero de Bogotá. Se conectará con Transmilenio en la Estación de la calle 76.

De las 16 estaciones, 12 de ellas ya tienen un nombre definido:

E1: Gibraltar

E2: Portal Américas

E5: Hospital Kennedy

E6: Avenida Boyacá

E8: Puente Aranda

E9: SENA

E11: Hospital

E12: Avenida Jiménez

E13: Central

E14: Calle 45

E15: Calle 63

E16: Calle 72

Las estaciones 3, 4 y 10 serán bautizadas por la ciudadanía a través de una votación virtual que dispuso la Empresa Metro hasta el próximo 24 de abril de 2026. En un proceso rápido y sencillo, entrando al asistente virtual de la Alcaldía llamado “chatico”, puede elegirse uno de los nombres propuestos por la Empresa Metro. La estación 7 requiere de un proceso especial, debido a que se encuentra en un punto de integración estratégica del sistema: la Avenida Primero de Mayo con Avenida Carrera 68.

Los bogotanos también pueden dejar su opinión sobre el proceso por medio de la línea de WhatsApp número 316 023 15 24, o también en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá. Entre los nombres disponibles para las estaciones están: Santa Isabel y la Fraguita para la 10, Timiza y Los Periodistas para la 4, y para la 3, las opciones son: Humedal la Vaca, Dagoberto Mejía y Ciudad Kennedy.

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