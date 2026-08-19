Los chinos en asocio con fabricantes de carrocerías caleños y brasileños hicieron 50 buses duales de Transmilenio

Fanalca de los Losada que es socia de la brasilera Marco Polo y Busscar con sede en Pereira con BYD lograron desarrollar el modelo dual pionero en transporte urbano

Cincuenta buses articulados, duales, eléctricos y de piso alto comenzaron a incorporarse a TransMilenio: vehículos diseñados para operar tanto por los carriles exclusivos del sistema como por las vías de tráfico mixto. La empresa de transporte masivo los presenta como los primeros de este tipo en el mundo, una nueva generación de transporte eléctrico que entra a formar parte de las modificaciones en el Sistema Integrado del Transporte Público de Bogotá (SITP).

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció la entrada en operación como parte de los compromisos adquiridos por los transportadores de cambiar gradualmente la flota del sistema de transporte masivo de Bogotá, que haya cumplido la vida útil. Además, aseguró que los nuevos articulados son muy versátiles por sus características y capacidad de operación, debido a que pueden transitar tanto por los carriles exclusivos como por las vías de tráfico y hacen parte de la fase III de Transmilenio.

La entrada en operación de los buses a la capital es parte de los convenios suscritos entre las empresas operadoras Masivo Capital y ETIB para reemplazar los buses que ya cumplieron su vida útil por tecnologías más limpias y eléctricas.

De ese modo, Transmilenio asegura la reposición de 631 vehículos de la flota de la fase III del sistema, cien por ciento eléctrica. Del total de buses, 97 ya fueron incorporados al sistema busetone y buses padrones. Así se completa una flota de 147 buses.

Además, las modificaciones en el sistema contemplan la reposición de 900 carros, los 631 de la fase III y 269 articulados eléctricos parte de la fase VI que van a prestar el servicio en el municipio de Soacha y fueron financiados de forma conjunta con el gobierno nacional. Una vez estén operando la totalidad de los 900 buses cien por ciento eléctricos, se podrá evitar cada año la contaminación ambiental de cerca de 57.478 toneladas de CO2, equivalentes a la circulación de 35.159 carros particulares.

Los buses fueron introducidos al Sistema de Transporte Masivo por las empresas Masivo Capital y ETIB, dos firmas concesionarias de Transmilenio. Masivo Capital es una transportadora que pertenece al empresario Enrique Wolf y la familia Baquero Torres de Barranquilla, quienes también han estado vinculados con la empresa Transmasivo.

Por su parte, Somos K presta sus servicios en las localidades de Suba y Kennedy. Lucio Fernando González Naranjo es el gerente general de la empresa, que cuenta actualmente con más 1.100 carros de servicio público en el SITP entre buses padrones, busetas y buses troncales.

La Empresa de Transportes Integrados de Bogotá (ETIB), una sociedad anónima de la que hace parte el empresario transportista Alcides Torres Céspedes, es gerenciada por Diego Augusto Martínez Montoya y tiene en su flota un componente zonal entre 400 y 500 buses. Recientemente, incorporó 68 carros de una 100 en su proceso de modernización de buses y presta sus servicios desde la localidad de Bosa.

China y Brasil se unen en las calles bogotanas

Los 50 buses duales son de tecnología china y fueron ensamblados en Colombia por dos empresas de carrocerías brasileras, en asocio con BYD el gigante chino fabricante de chasis y tecnología.

Las dos compañías son Marco Polo y Buscar. La primera pertenece a una firma que surgió en Caxias do sul, en 1949, dedicada al diseño y ensamblaje de carrocerías de transporte urbano, intermunicipal, masivo, escolar y especial. En Colombia, tiene su sede de ensamblaje en el municipio de Cota. La multinacional opera desde hace más de 20 años en el país en alianza con el grupo Fanalca de la familia Losada de Cali.

La otra empresa Busscar Onibus también es de origen brasilero. Está centrada en la fabricación de carrocerías de autobuses. Su sede principal está en Joinville. En 2012, la firma matriz sufrió una crisis financiera y se declaró en quiebra.

De esta firma, se creó la filial Busscar Colombia, con sede en Pereira. Fue fundada en 2002 por el empresario Roberto Gálvez Montealegre, en alianza con empresa Carrocerías de Occidente. La compañía es especialista en el diseño y ensamblaje de carrocerías para transporte masivo e intermunicipal y transporte urbano. Es liderada por su propietario Roberto Gálvez Montealegre, quien también es su gerente general.

Tras la quiebra de la empresa matriz, la filial se independizó y toda su participación quedó en manos colombianas. Desde entonces, exportan a otros países de Latinoamérica.

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