- La leyenda que llegaría a Millonarios a acompañar a Alberto Gamero en el banco del equipo

El ‘Mago’ que enamoró a la hinchada en la cancha ahora tendría una nueva misión: ayudar a Gamero a devolver a Millonarios a la pelea por los títulos

Hubo una época en la que el número 10 de Millonarios no necesitaba presentación. Bastaba con verlo recibir la pelota para que El Campín entendiera que algo podía pasar. Mayer Candelo fue durante varios años ese jugador distinto, el que llevaba la cinta de capitán, ponía pausa cuando hacía falta y se ganó un lugar especial entre los hinchas azules.

Ahora, más de una década después de haber levantado la estrella 14, el vallecaucano está cerca de volver a ponerse el escudo de Millonarios, aunque esta vez no será para entrar a la cancha. Su regreso sería como asistente técnico de Alberto Gamero, en el segundo ciclo del entrenador samario al frente del equipo.

La noticia comenzó a tomar fuerza este martes 8 de septiembre, cuando Gamero habló con Win Sports y confirmó que ya tenía escogida a la persona que lo acompañaría. No quiso revelar el nombre porque todavía faltaban algunos trámites, pero dejó varias pistas: era alguien que ya había dirigido en el fútbol colombiano, tenía otra propuesta sobre la mesa y había decidido que quería estar en Millonarios junto a él.

Horas después, el periodista Gabriel Meluk aseguró que se trataba de Candelo y Guillermo Arango agregó que el exfutbolista viajaría a Bogotá para cerrar los detalles de su vinculación. Para la mañana del 9 de septiembre, la noticia ya circulaba con fuerza y solo esperaba el anuncio oficial del club.

El ‘Mago’ que ayudó a devolverle la alegría a Millonarios

La relación entre Candelo y Millonarios no comenzó ayer. Tuvo un primer capítulo entre 2002 y 2003, pero fue su regreso en 2011 el que terminó convirtiéndolo en uno de los referentes más queridos de la institución.

En aquel momento el equipo atravesaba una larga sequía de títulos y Candelo llegó con experiencia, fútbol y una responsabilidad que terminó creciendo con los años. Fue capitán del equipo que ganó la Copa Colombia de 2011, torneo en cuya final ante Boyacá Chicó marcó uno de los goles que aseguraron el título.

Un año después llegó el momento que lo convirtió definitivamente en parte de la historia reciente del club. Millonarios conquistó el Torneo Finalización 2012 y volvió a ser campeón de Liga después de 24 años de espera. Candelo llevó la cinta de capitán durante aquella campaña y fue uno de los rostros de un equipo que devolvió la ilusión a una hinchada acostumbrada a esperar.

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Su paso por el club terminó en 2015. En total, las cifras recogidas por Semana señalan que disputó 267 partidos oficiales y marcó 30 goles con la camiseta azul, contando sus dos etapas.

Foto Distrito Azul.

Pero Candelo no desapareció del fútbol después de colgar los guayos. También comenzó a recorrer el camino de entrenador. En 2019 dirigió a Cortuluá y posteriormente, en 2022, estuvo al frente del Deportivo Cali. Son experiencias que ahora pesan en la decisión de llevarlo nuevamente a Millonarios, pero desde un lugar diferente al que ocupó durante buena parte de su carrera.

El regreso tiene además un componente especial: Candelo conoce desde adentro lo que significa jugar para Millonarios y lo que representa la presión de su hinchada. Y aunque todavía falta verlo sentado oficialmente junto a Gamero, su llegada ya despertó entusiasmo entre antiguos compañeros.

Yhonny Ramírez, integrante de aquel equipo campeón de 2012, fue uno de los primeros en celebrar públicamente la noticia: “Todos los del 2012 estamos felices”, dijo al referirse al regreso de quien fuera su capitán y líder.

Ahora el desafío es diferente. Gamero regresó a Millonarios con la obligación de volver a pelear por títulos después de la salida de Fabián Bustos, y Candelo llega con la memoria de alguien que sabe lo que significa levantar una copa vestido de azul.

El ‘Mago’ ya hizo historia en Millonarios con los pies; ahora intentará aportar desde la cabeza y desde el banco.

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