El papayazo que aprovechó Ísimo para hacerse viral con una publicación de D1 en redes

D1 utilizó el color morado e Ísimo aprovechó el momento para reforzar con los usuarios uno de los elementos más reconocibles de su identidad de marca

Ísimo encontró en una publicación de D1 el espacio perfecto para poner nuevamente su nombre en la conversación. La cadena de tiendas de descuento aprovechó una pieza difundida por su competidor en LinkedIn, cuyo diseño tenía al morado como color predominante, para lanzar un comentario que rápidamente conectó con uno de los principales elementos de su identidad visual.

“¿Será que el morado es irresistible? 💜👀 Nosotros creemos que sí. 😉”, escribió la cuenta oficial de Ísimo en los comentarios de la publicación.

El mensaje fue breve y directo. Sin mencionar de manera explícita a D1 ni entrar en una confrontación, Ísimo convirtió el color utilizado en la pieza en el centro de su respuesta, asociándolo con el tono que identifica a sus tiendas, fachadas y diferentes comunicaciones comerciales.

El morado que identifica a Ísimo

El episodio ocurrió mientras D1 utilizaba el morado en una publicación relacionada con una próxima alianza. La elección del color abrió el espacio para que Ísimo hiciera un guiño a su propia identidad y llevara la conversación hacia su marca.

Esta clase de respuesta se relaciona con el llamado Reactive Marketing, una práctica que consiste en que las marcas reaccionen rápidamente frente a acontecimientos, tendencias o contenidos que están generando conversación. En redes sociales, la oportunidad está en responder mientras el tema todavía se encuentra activo, en lugar de depender únicamente de campañas previamente programadas.

También aparece el concepto de Brand Banter, utilizado para describir los intercambios de tono informal o ingenioso entre marcas. En este caso, el comentario de Ísimo se mantuvo en ese terreno: un mensaje corto, acompañado por emojis y construido alrededor de un elemento visual reconocible, sin convertir la interacción en una disputa entre competidores.

Ísimo crece mientras juega en el mismo mercado

El comentario llegó en un momento de expansión para Ísimo. La cadena, perteneciente al Grupo Olímpica, cerró el primer trimestre de 2026 con 315 tiendas operativas y ventas cercanas a los $80.000 millones mensuales. Además, la compañía reportó un crecimiento superior al 55 % en ventas frente al mismo periodo del año anterior.

Para este año, la empresa tiene previsto abrir entre 80 y 100 nuevos establecimientos y superar por primera vez el billón de pesos en ventas anuales. En 2025, sus ventas se acercaron a los $684.000 millones, según declaraciones de su gerente ejecutivo, Andrés Escobar.

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