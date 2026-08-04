- Después de casi dos meses de exploración brasileros y colombianos encontraron gas en el caribe frente al Parque Tayrona

Una alianza de Ecopetrol y Petrobras y descubrieron el Pozo Sandía 1 muy cerca a los dos grandes yacimientos Sirus 1 y Sirus 2 que sacarían a Colombia de la crisis

El descubrimiento del pozo Sandìa 1 en las aguas profundas dl Caribe da un respiro, no tanto por la magnitud de sus reservas, que no se conocen, sino por la confirmación del gran potencial del bloque donde están los tres grandes que pueden devolver la autosuficiencia en cuatro años.

Petobras, que en Colombia está liderada por Alcindo Moritz y Ecopetrol con el presidente (E) Juan Carlos Hurtado anunciaron el descubrimiento del pozo Sandia 1 localizado en aguas profundas del mar Caribe a unos 42 kilómetros de la costa del departamento del Magdalena, frente al Parque Nacional Natural Tayrona, a unos 70 kilómetros de Santa Marta. Está localizado a 18 kilómetros de las grandes reservas Sirus 1 y Sirus 2.

La perforación empezó el 12 de junio y concluyó con la buena noticia el pasado 29 de julio. El bloque que antes se llamaba Tayrona y ahora GUA-OFF-0 está operado por Petrobras con una participación de 44,4% y Ecopetrol, posee el 55,6%, en el contrato suscrito con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Una luz en medio de la crisis de gas en Colombia

Después de oir muchas voces durante varios años presagiando el déficit de gas natural que acabaría la autosuficiencia y se volvería a la importación, la profecía se cumplió. Las importaciones ya representan más del 30 % del gas requerido para satisfacer la demanda del país.

Del total de las reservas probadas actuales, el 88 % (1.505 Gpc) corresponde a Ecopetrol, mientras que el 12 % restante (212 Gpc) pertenece a otras compañías. Esas reservas probadas pasaron de 2.064 gigapies cúbicos (Gpc) en 2024 a 1.717 Gpc en 2025, una caída histórica de 16.8% en apenas un año.

La combinación de la terminación de nuevos contratos de exploración por decisión del presidente Petro, el agotamiento natural de los pozos maduros causaron el desplome las dificultades financieras de Canacol, que se consolidaba como el principal productor independiente del país con fuerte presencia en la costa norte y terminó teniendo que pedir autorización al Tribunal de Canadá la suspensión de sus 19 contratos en Colombia.

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En el primer semestre de 2026, Colombia tuvo que importar en promedio 224 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, lo que equivale a unos 6.720 millones de pies cúbicos al mes. Estas compras externas han ingresado a través de la planta regasificadora SPEC en Cartagena de propiedad de Promigas cuyo principal accionista es Sarmiento Angulo.

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La esperanza de la estrella Sirus

El desarrollo del megayacimiento Sirius (anteriormente conocido como Uchuva), concentra las mayores esperanzas del retorno a la autosuficiencia. Las proyecciones apuntan a que este bloque comience a producir gas en el año 2030, teniendo programada su decisión final de inversión para finales de 2027.

Si todo se da como se ha proyectado, Sirius podría duplicar las reservas actuales de Colombia y garantizaría la autosuficiencia energética del país por un periodo estimado de 20 años. Pero el licenciamiento ambiental y la realización de más de 1.500 reuniones con 120 comunidades étnicas y locales ponen un palo en la rueda que debería resolverse por el bien de todos.

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