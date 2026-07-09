El otro gigante negocio de los Ardila: alquilar estudios, cámaras y unidades de grabación de RCN

El canal factura millones de dólares poniendo al servicio de terceros sus equipos, unidades y personal logístico para desarrollar productos televisivos y streaming

La industria audiovisual latinoamericana está viviendo una revolución silenciosa impulsada por la demanda insaciable de las plataformas de streaming. En este nuevo mercado internacional, Colombia no solo participa, sino que se está consolidando como uno de los destinos más codiciados y competitivos.

Los canales tradicionales de televisión ya no dependen únicamente de la publicidad en su propia pantalla. Hoy en día, en el caso de Estudios RCN, funcionan como un "hub" o maquila de contenidos. Alquilar sus estudios de grabación, sus unidades móviles, cámaras de última tecnología y su inmensa capacidad técnica instalada les genera ingresos fijos en dólares muy importantes.

Es el caso de RCN, que lejos de ofrecer simplemente producciones propias y estudios con paredes vacías, ahora le apunta a servicios integrales en los que pone a disposición sus estudios de grabación equipados para desarrollar, de manera simultánea, producciones de ficción y formatos de entretenimiento a gran escala de plataformas de streaming a quien lo requiera y alquile.

Sí, esos mismos estudios que fueron la casa y espacio donde se grabó la producción de Yo soy Betty, la fea. La obra original de Fernando Gaitán, que tiene el título del Guinness World Record como la telenovela más exitosa de todos los tiempos, tras emitirse en más de 180 países, doblarse a 25 idiomas y contar con más de 20 adaptaciones en todo el planeta.

Montar un complejo de estudios con la capacidad técnica para transmitir un reality en vivo las 24 horas del día (con decenas de cámaras robóticas, switchers, salas de edición y microfonía especial) es extremadamente costoso.

Si RCN construyera esa infraestructura y solo la usara para sus propios programas (como La Casa de los Famosos Colombia), la inversión tardaría años en recuperarse. Al alquilar el espacio inmediatamente después a cadenas internacionales (como Telemundo para Operación Triunfo EE.UU.), logran que la infraestructura se pague sola y rinda al máximo.

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Tal como lo mencionó en entrevista con Produ, Eugenia Vélez, VP de programación y mercadeo del canal: “El canal de TV abierta es un cliente más. El foco principal de nuestro negocio es la producción para cualquier cliente a través de Estudios RCN”. De esta manera, el foco está en ofrecer un engranaje completo a clientes internacionales de la talla de Prime Video, Netflix o Telemundo.

La propuesta de valor para las productoras aliadas va desde la idea inicial en papel hasta la entrega final del máster, brindando facilidades que resuelven los diferentes requeremientos de la producción en un mismo lugar. La infraestructura física no serviría de nada sin el respaldo tecnológico y la calidad técnica por la que se compite internacionalmente tanto en video como en audio.

El negocio siempre prima

Para las grandes cadenas internacionales, el alquiler de estos espacios y servicios no es solo una decisión artística, sino de negocio. Formatos de gran escala técnica como Top Chef de Telemundo han encontrado en estos estudios una eficiencia financiera difícil de replicar en otras geografías.

Para cadenas de Estados Unidos o Europa, grabar en Bogotá es sustancialmente más económico que hacerlo en Miami, Los Ángeles o Madrid, debido al tipo de cambio de la moneda. Además, el personal técnico colombiano (camarógrafos, ingenieros de sonido, realizadores, diseñadores de producción) goza de una reputación impecable a nivel internacional por su experiencia en formatos complejos.

Además, al abrir sus puertas a otros mercados, RCN no solo gana dinero por el alquiler del espacio, sino que también consolida alianzas de co-producción y distribución de largo plazo. De ese modo, facilita que sus propias historias o telenovelas viajen más rápido a catálogos internacionales o se emitan de forma conjunta en otros países.

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Incentivos fiscales de Colombia (CINA)

Otro factor que incide en el crecimiento de alquileres para producciones televisivas es que Colombia cuenta con herramientas legales muy atractivas para el sector audiovisual, como los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA). Dichos incentivos le otorgan a las empresas extranjeras (como Telemundo o Netflix) un descuento tributario o crédito fiscal transferible de hasta un 35% sobre los gastos que realicen en el país en servicios logísticos y audiovisuales.

¿Cuál es el beneficio para RCN? Para que una empresa extranjera reciba este apoyo del gobierno colombiano, obligatoriamente debe contratar a una empresa local de servicios audiovisuales. RCN levanta la mano, ofrece sus estudios de nivel mundial y se queda con esos megacontratos internacionales.

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