- Así se está alistando el Batallón Paraíso en Barranquilla para ser la sede presidencial desde este 7 de agosto

En la construcción de 1938 funciona la Segunda Brigada de Ejército y su remodelación para el presidente De la Espriella la están pagando la Gobernación y privados

Desde hace ya varias semanas, hasta pasadas las nueve de la noche, en el norte de Barranquilla, dentro del Batallón Paraíso, suenan taladros y hombres trabajando sin parar. Dentro de esta guarnición militar, donde funciona la Segunda Brigada del Ejército Nacional, cerca de cuatrocientos obreros mueven materiales, ajustan cableado y prueban luces bajo un calor que empieza a bajar hasta las cuatro de la tarde.

Algunos obreros tienen turnos que se estiran hasta las 11.00 p.m. Falta una semana para el 7 de agosto, el día en que Abelardo de la Espriella jurará como presidente de Colombia, y el edificio donde piensa despachar cuando esté en la capital del Atlántico aún huele a pintura fresca.

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La construcción tiene casi noventa años. Se levantó bajo la Ley 11 de 1935. Entró en funcionamiento tres años después, dentro de un cantón militar pensado para alojar tropas de la región Caribe. Con los años pasó a ser guardería para los hijos de los militares del batallón. En 2011, la acondicionaron para el Comando Conjunto del Caribe.

Ahora, cambia de función por segunda vez: de coordinar operaciones militares a servir de despacho presidencial.

El edificio queda dentro de un complejo de unas 51 hectáreas, en el sector de Riomar, junto a la Vía 40, una de las avenidas más transitadas de Barranquilla. Colinda con los barrios Paraíso y Bellavista. Durante años, algunos concejales han cuestionado que un terreno tan grande se destine casi por completo a entrenamiento y vivienda de tropa. Además, han pedido liberar parte del predio para proyectos urbanos. Dicha discusión quedó congelada apenas se supo que ahí funcionaría una sede del nuevo gobierno.

Antes de decidirse por el Batallón Paraíso, el equipo de De la Espriella miró otros lugares de la ciudad, entre ellos la Casa Catinchi y el Edificio de la Aduana. Los descartaron por seguridad: ninguno tenía lo que sí ofrece un recinto militar cerrado, con control de acceso y niveles subterráneos capaces de resistir un ataque. A eso se sumó una ventaja práctica: el batallón ya tenía un edificio en desuso, el de la antigua guardería, que solo pedía remodelación y no una obra desde cero, que implicaría gastos adicionales.

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Adentro, trabajan en varios frentes a la vez. Se habilitan una oficina para el presidente, un despacho para la primera dama, salas para el gabinete y espacios para recibir delegaciones nacionales e internacionales.

Hay, también, una sala de situaciones, con sistemas de comunicación y video vigilancia, desde donde el mandatario y las autoridades de seguridad podrán seguir en tiempo real operaciones e información de inteligencia. Afuera, levantan un parqueadero grande y una alameda arbolada que conectará el edificio con la Vía 40. La obra completa va cerca del 80 por ciento.

¿Quiénes pagaron la remodelación?

La plata es lo que menos claro está. Ante las inquietudes de dónde han salido los recursos para la remodelación, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, aclaró que la Gobernación puso 2 mil millones de pesos la obra. Según él, empresarios de la región donaron materiales de construcción, carpintería de aluminio y ventanas, donaciones que la administración departamental coordinó.

La Constitución prohíbe, en su artículo 355, que el Estado entregue auxilios a particulares, pero no impide lo contrario: que una entidad pública reciba donaciones de privados, siempre que haya un acto formal de aceptación y quede registrado en sus cuentas. Hasta ahora no se conoce ningún documento de ese tipo, qué entidad recibió exactamente los materiales, ni bajo qué figura.

De la Espriella, para completar el enredo, todavía no había asumido funciones cuando empezó la obra, así que no está claro quién podía representar al Estado para aceptar las donaciones.

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El alcalde Alejandro Char confirmó que la ciudad busca que el presidente electo se quede más tiempo en Barranquilla. Además, calculó el beneficio no solo para la capital del Atlántico, sino también para departamentos vecinos —La Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar, San Andrés—, desde donde llegar a Bogotá puede tomar hasta dos días. En redes sociales circulan, cada vez que aparecen nuevas fotos de la obra, comparaciones entre la fachada nueva del edificio y ciertas construcciones institucionales de Estados Unidos.

El Batallón Paraíso no será la única sede en la ciudad. El Edificio de la Aduana, en el centro histórico, también se está desocupando —salieron de allí varias oficinas de la Cámara de Comercio— para que trabaje el equipo más cercano al presidente y se hagan los consejos de ministros.

De la Espriella ya dijo que Barranquilla no será una parada ocasional, sino sede permanente de su gobierno, junto con Medellín y Cali, dentro de la descentralización anunciada. En Bogotá, la Presidencia deja la Casa de Nariño. El Tigre dijo que despachará desde el Palacio de San Carlos y que el palacio presidencial tradicional se convertirá en un museo abierto al público. Por ahora, en Barranquilla, lo único seguro es la fecha. El 7 de agosto los obreros tienen que tener su misión terminada.

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