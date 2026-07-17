El contrato que dejó amarrado Rosa Villavicencio para la posesión de De la Espriella que él no se piensa gastar

El evento de Petro, Duque y Santos superaron los $3.400 millones. El Tigre quiere marcar la diferencia a pesar de que ya la firma Douglas Trade quedó contratada

Un mes antes del fin del gobierno, el pasado 10 de julio, la canciller Rosa Villavicencio dejó adjudicado un contrato por $ 6.381 mil millones para financiar eventos, foros, viajes, hospedajes, amparados en un contrato identificado como de servicios logísticos. El documento quedaría vigente hasta el fin del año o hasta que se acabe el total del monto. Con estos recursos se pretendía cubrir los gastos de trasmisión de mando y posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Hace cuatro años posesión de Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar costó 3.571 millones de pesos. El contrato lo entregó el Departamento Administrativo de la Presidencia a Plaza Mayor, que manejó la logística de presidencia en el gobierno Duque y continuó los primeros meses de Petro. Un valor similar costó el protocolo presidencial de Duque en 2018 al gastarse cerca de $ 3.288 millones.

El senador huilense Ernesto Macías Tovar quien, en su calidad de presidente del Senado, le tomó juramento a Iván Duque Márquez y le impuso la banda presidencial el 7 de agosto de 2018. El costo de la ceremonia fue asumido por el presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno Santos y su ejecutor fue Plaza Mayor, que por años manejó la logística de la presidencia.

Crédito: Archivo Particular

La gran sorpresa para el gobierno Petro fue el anuncio de De la Espriella. El recién escogido mandatario anunció el deseó de una posesión austera, en una guarnición militar y sin pompas. La decisión además de reducir el costo del evento, sería una forma de mostrar apoyo a las fuerzas militares. En consecuencia, buena parte de los recursos dispuestos para ello no se gastarían; pero en cuanto estos ya fueron adjudicados para ser ejecutados por la firma Douglas Trade, estos deberán emplearse por la cancillería en eventos protocolarios en lo restante del 2026. El contrato se vence en diciembre.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de relaciones fue el encargado abrir la licitación en la que participaron 17 proponentes y fue escogida Douglas Trade. Grupo especializado en organizar eventos y logística.

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Douglas Trade tiene más de 25 años de haber sido constituida por Isabel Gómez, egresada de la Universidad Tadeo quien la inició de ceros. Este no es el primer contrato con el estado y ha trabajado con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación con Margarita Cabello con la que tuvo un contrato por $ 4 mil millones y el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, municipio de Funza.

El año pasado, en el gobierno Petro, obtuvo un contrato por $3.847.600.000 hecho con Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín y ahora este que supera los $ 6 mil millones.

Fuente: Paco

La decisión de una posesión modesta por parte De la Espriella no es única. El abogado ha anunciado reformas en materia de seguridad, política exterior y organización del Estado. Entre sus planteamientos figuran una reducción del número de funcionarios públicos y ajustes en la estructura administrativa. El mandatario electo también ha cuestionado la gestión del presidente saliente, Gustavo Petro, al considerar que durante su administración se debilitó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas mediante recortes presupuestales y el retiro de personal estratégico.

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