- Un mega concierto de más de 4 mil millones, la despedida de Holman Morris a su amigo el Presidente Petro

La logística del evento quedó en manos de Adattos Logística y Eventos S.A.S., empresa bogotana constituida en 2013 y representada por Claudia Marcela Méndez Farfán

El Gobierno de Gustavo Petro prepara una nueva edición del Concierto de la Esperanza, un evento que, según la documentación oficial, busca promover la paz, la inclusión, la diversidad y la defensa de lo público a través de la música. La séptima versión del espectáculo implicará una inversión de $4.437.187.008, recursos administrados por RTVC, entidad dirigida por Hollman Morris.

El presupuesto financiará la presentación de Orishas, Los Hermanos Lebrón y Herencia de Timbiquí, entre otros. De acuerdo con los documentos del proceso, uno de los criterios para la selección fue el reconocimiento de la música regional. Sin embargo, Orishas es una agrupación cubana cuyo repertorio combina hip-hop y rap con ritmos tradicionales de la isla.

La logística del evento quedó en manos de Adattos Logística y Eventos S.A.S., empresa bogotana constituida en 2013 y representada legalmente por Claudia Marcela Méndez Farfán. Su actividad principal está enfocada en servicios de apoyo logístico y organización de espectáculos en vivo para entidades públicas y privadas.

El contrato fue adjudicado mediante contratación directa por RTVC, un mecanismo permitido por la legislación en determinados casos, aunque suele ser cuestionado por limitar la competencia entre oferentes. Según los registros públicos, la compañía ha trabajado principalmente con clientes privados y, entre sus antecedentes con el Estado, figura un contrato suscrito en 2019 para prestar servicios logísticos a la Vicerrectoría de la Universidad Militar Nueva Granada.

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Durante la administración Petro, RTVC ha realizado las ediciones quinta y sexta del Concierto de la Esperanza. Con la programación de este nuevo evento, se completaría la séptima versión de una iniciativa que nació en 2012, cuando el presidente era alcalde de Bogotá.

Desde su creación, el concierto ha sido presentado como una estrategia para fortalecer la cultura, promover la convivencia y respaldar el acceso ciudadano a expresiones artísticas mediante recursos públicos.

La iniciativa hace parte de una visión que otorga al arte y a la cultura un papel central dentro de las políticas públicas. No obstante, el programa también ha recibido cuestionamientos por su costo. Sumando las tres ediciones realizadas durante el actual gobierno, el gasto destinado al Concierto de la Esperanza ronda los 10.600 millones de pesos, según cálculos basados en los contratos conocidos.

Sectores de oposición sostienen que esos recursos deberían destinarse a otras prioridades, como atender necesidades sociales o contribuir a aliviar la situación fiscal del país. La senadora María Fernanda Cabal ha calificado el evento como un "derroche" con fines de activismo político y ha cuestionado la presencia de artistas que, según sus críticos, mantienen posturas cercanas a la izquierda.

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