¿Por qué "Adam´s song" de Blink 182 fue la inspiración para un libro colombiano sobre el suicidio?

Decir que Jorge Francisco Mestre escribió sobre su amada Blink 182 –la banda que cerrará el Estéreo Picnic 2024– para hablar de depresión, autolesiones y suicidio adolescente, podría ser poco preciso, pero para nada injusto.

Es que hablar de la importancia que tuvo Blink 182 para muchos colombianos, a través de su disco más vendido (15 millones de copias) y más querido por los fanáticos, de experiencias personales y pequeños análisis filosóficos, está directamente conectado con las afectaciones a su salud mental que han sufrido millones de menores de edad.

Tanto la obra, llamada Enema Of The State, como el disco que la inspira, hacen parte de una pequeña colección de la editorial bogotana Rey Naranjo; recordada por haber hecho hace años un fantástico comic sobre Gabo que se presentó en varias ferias por fuera del país. También, por la versión colombiana del bestseller de investigación feminista Chicas cerdas machistas.

Además, hace pocos meses, Rey Naranjo fue noticia por ser la editorial que se la jugó hacer La Cosa Nostra, el libro sobre los Char que una compañía multinacional se negó a publicar.

Ahora se aventuran con una colección de libros llamada ‘Alta fidelidad’; sencillos, chiquitos y económicos ($35.000). Este libro de Blink 182 fue el primero en presentarse y hace pocos días fue el turno de una obra del novelista Juan Carlos Garay, dedicada a un disco del astro del jazz Miles Davis.

El tercero, escrito por el exdirector de Rock Al Parque, estará enfocado en uno de los álbumes más queridos de Metallica: el histórico Master Of Puppets y cómo Chucky García, siendo un joven criado en medio del calor del departamento del Huila, se enamoró del rock y del metal gracias a la canciones de ese disco.

¿Por qué escribir un libro de Blink 182?

Al terminar el libro de Jorge Francisco Mestre, aparecen las primeras pistas de por qué hay tanto revuelo con la presentación de esta banda de rock estadounidense, que este fin de semana cerrará el Estéreo Picnic.

Por ejemplo, en este famoso disco Blink 182 habló de dos cosas con las que cualquier adolescente de la época podía conectar: Los chistes pelotudos y la salud mental.

“Nos decantamos por la opción de un libro sobre Blink, porque nos permitía hacer mucho más que un libro sobre un disco y explorar la experiencia generacional de muchos millenials que vivimos el cambio de milenio”, concluye el autor en nuestra entrevista.

También explica que Enema Of The State (en español, ‘enema estatal’), y en consecuencia el libro que él escribió, permite hablar de las expectativas que muchos teníamos sobre la adultez y lo que ocurrió en la realidad. Así como en los famosos memes, esos que dicen expectativas vs. realidad, que reflejan estas nuevas realidades.

Para él, Blink 182 es la banda que mejor explica cómo muchos colombianos –o ciudadanos colombianos, en mi caso– vivimos nuestra adolescencia. Aciertos y fracasos incluidos.

Lo que une a Jorge Francisco Mestre y Blink 182

Lo más bonito de este ensayo, es que no se trata únicamente de qué pasaba en la vida de los Blink 182 a la hora de hacer el disco y a decir verdad, esa es la mínima parte del libro. Enema of the State es la mirada de un colombiano que creció escuchándolos a la distancia, tal como hicimos muchos de nosotros, los que ahora estamos ansiosos por verlos en el Festival Estéreo Picnic.

Cuando le dije a Mestre que quería entrevistarlo, una de las primeras cosas que me contó fue que había elegido hablar de este grupo de músicos, porque habían triunfado a pesar de haber sido bastante mediocres en muchos sentidos.

Al terminar la obra, uno se entera que Jorge se sentía así de malo para la música y que volver a las épocas en que él era adolescente, es también volver a las propias. Esa es la parte más jodida de este libro, tener que leerlo –cómo diría Aterciopelados– con el corazón en la mano.

Leerlo me hizo recordar el bullying que sufrí en el colegio, mis expectativas de cantante de ducha no tan exitoso y las ganas de suicidarme tan propias de mis tiempos universitarios.

Pero por fortuna, también, me hizo recordar las razones –potencializadas por el amor que entonces recibí de mis padres– que encontré para no hacerlo, encontrando fuerza en la música de Blink 182 o de otras agrupaciones como Limp Bizkit, 30 Seconds To Mars o The Offspring, que también hacen parte de la programación del festival.

Mark, uno de los integrantes de la banda, venía de sufrir bullying en su colegio y Tom, el otro fundador, era un pibe que no encajaba por hacer chistes sobre sexo bastante pelotudos y pasarse el tiempo emborrachándose y dibujando miembros en las paredes. Él sigue siendo ese chico, pero no tanto porque aún no haya madurado, sino porque entiende que muchos de sus fanáticos sí llegaron a amar y a conectar con esa parte de su personalidad.

Ahora Tom ha madurado tanto, en otros aspectos, que como creyente de la existencia de vida extraterrestre se dedica a estudiar el tema y hasta logró que el Pentágono le reconociera que algunos videos que se viralizaron y que parecían pruebas de OVNIS en el Planeta Tierra, en efecto, eran pruebas reales.

Cómo Jorge también cuenta en nuestra entrevista, su obra permite que nos preguntemos también por esa añoranza por la adolescencia que ahora puede verse en hombres y mujeres de 20 o 30 años, que también juegan videojuegos o se ponen camisetas de programas de televisión infantil.

¿Qué nos hizo la adultez para que nos aferremos tanto a esas épocas más tempranas? ¿El hecho de que ahora ni siquiera con un título y un buen trabajo podamos comprar nuestra propia casa tendrá algo que ver?

“Tenemos una adultez totalmente retrasada en la que seguimos viviendo con roomates y tener hijos es misión imposible”.

¿Cómo es el libro colombiano sobre Blink 182?

En tiempos modernos en que no podemos tener una casa, pero sí comprarnos todos los discos en vinilo de Blink 182; la adolescencia no solamente parece un refugio o un consuelo, sino una estrategia para evitar reconocer que fracasamos como adultos. O que por lo menos, que muchos millenials –mayores de 30– hemos sentido eso alguna vez… o lo seguimos sintiendo.

Leer a Jorge Francisco Mestre es enfrentarse a eso en la mayoría de las páginas y poner sobre la mesa, por enésima vez, el debate sobre la salud mental.

Por ejemplo, el libro explica desde teorías filosóficas, cómo el invitar a los adolescentes a hablar de salud mental ha reducido los índices de suicidio, ese que en Colombia según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud padecen, por lo menos, dos millones y medio de personas (sin contar a las que no aparecen registradas).

A través del libro, Jorge también habla de su sueño frustrado de ser guitarrista, de cómo si hubiera conocido con antelación algunas de las historias que cuenta su libro no se habría rendido en la búsqueda de sus sueños. Además, piensa en cuantas historias de amor y desamor o de crisis existencial se le quedaron en su cabeza, sin llegar a ser nunca a ser canciones. Tal como nos pasó a muchos de los lectores de su obra.

Porque escribir sobre Enema Of The State no sólo se trata de recoger los sonidos de un disco, sino un montón de historias que no sólo tienen que ver con Blink 182, sino con quienes vivimos nuestras propias historias a través de ellos.

A continuación la entrevista con Jorge Francisco Mestre para Las2orillas: