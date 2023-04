El número de seguidores del streamer aumentó después de su relación con la influencer ¿si no hubiesen sido novios sus “chistes” no se hubiesen filtrado?

Durante varios días, Luis Villa más conocido como WestCol, ha sido tendencia por la filtración de unos “chistes” que realizó en medio de una transmisión en la plataforma Twitch. De acuerdo a lo que expresó en su momento, primero fue sacado de contexto y segundo, admitió su error y se disculpó con la comunidad LGBTI+, la cual fue la principal afectada por las declaraciones del creador de contenido.

Después de la polémica muchos se preguntan quién es el streamer y cómo llegó a ser tan reconocido en redes sociales.

WestCol es oriundo de Medellín, tiene cerca de 25 años y fue novio de la influencer, Aída Victoria Merlano. En su canal de Youtube, en donde tiene más de 400.000 suscriptores, sube diferentes 'clips' con sus amigos haciendo bromas y retos.

Si bien, la plataforma que impulsó su imagen fue Twitch, su reconocimiento se dio después de haber salido por algunos meses con la barranquillera. Incluso, cuando aún estaba en una relación con la influencer, ella le celebró el haber llegado al millón de seguidores.

La primera polémica de WestCol se dio cuando aún era novio de Aída Victoria Merlano, pues el streamer viajó a Catar en el marco de la Copa del Mundo y estando allí aseguró que es ese país árabe no habían “mujeres bandidas” porque castigan este tipo de actos “ si acá hubiera una mujer bandida no simplemente la meten a la cárcel, sino que la prenden a latigazos. No hay malas, no hay bandidas es el paraíso”.

Después de esto, los comentarios subidos de tono del streamer se fueron viralizando, en la mayoría de los casos, WestCol aseguró que sólo eran chistes cargados de sarcasmo y sacados de contexto

