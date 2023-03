Le quitaron los patrocinios y ahí sí se arrepintió: las falsas disculpas de WestCol

.Publicidad.

En los últimos días, el streamer Luis Villa, conocido como WestCol, ha estado en el ojo del huracán después de que se viralizaran algunos videos en los que utilizó términos subidos de tono contra la comunidad LGBTIQ+, esto en medio de una transmisión en su canal de Twitch. Tanta fue la indignación causada que Doritos decidió cortar su relación comercial con el creador de contenido.

Solo horas después del anunció de la empresa de la compañía Frito-lay, el streamer se atrevió a publicar un video de disculpas.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, WestCol publicó un video de 8 minutos en el que primero aclaró la intención de algunos de los comentarios por los que ha sido atacado y segundo, para ofrecer una disculpa a las personas que ofendió.

Normalmente, para nosotros hacer chistes negros y pesados es muy normal (…) Supongamos que hay un parcerito que todos los días está intentando salir del clóset y debe ser algo muy frustrante el no poder expresarse como se quiere… Y tras de eso llega un gran güevón y se tira un chiste que él no sabe que de pronto es un chiste y pum, lo termina de tirar al fondo… En serio la cagué reduro y la idea es que tomemos conciencia de eso”, afirmó inicialmente Westcol.

En el clip aseguró que por su edad y por no tener buenas bases de educación, no es consciente de lo trascendentes que podían llegar a ser sus palabras. “No me den tanta importancia que yo hago stream en una plataforma que no tiene nada que ver con Instagram, Tik Tok o YouTube, yo solo hago stream para una comunidad”.

En todo momento el streamer recalcó que ese era el tono que solía usar en Twitch, que aunque reconoció que estaba mal, en sus historias aseguró que no iba a cambiar. También aprovechó el video para cuestionar a otros creadores de contenido que, según él, sí le hacen daño a las personas engañándolos con falsas oportunidades de crecimiento económico.

