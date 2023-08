¿Por peleas entre Hassam y Alerta, sacaron a Juan Ricardo de LOL de Prime Video?

.Publicidad.

Humoristas en Colombia hay muchos, algunos de mayor nombre por lo que han hecho en el país. Un claro ejemplo de esto es Juan Ricardo Lozano, quién es conocido como Alerta o el Cuenta huesos. Este hombre, nacido en Bogotá, ha sido uno de los pilares fundamentales del humor en el país. Sin embargo, algunos rumores y chismes que circulan, han intentado opacar la verdadera imagen de este hombre. Recientemente, esto ha sucedido, donde se le está queriendo armar un conflicto con Hassam. Pero ¿qué es lo que está pasando con estos dos reconocidos humoristas? ¿Se debe esto a las supuestas peleas entre Hassam y Alerta en el pasado?. Esta es la verdad.

¿Por peleas entre Hassam y Alerta, sacaron a Juan Ricardo de LOL?

Hace algunas semanas se anunció la llegada de un nuevo formato a Prime Video. Este tiene un enfoque humorístico y cuenta con diferentes personas influyentes de Colombia en este aspecto. Entre ellos se encuentra el reconocido Hassam. Un nombre inconfundible y que migró de la televisión hace un tiempo para dedicarse a crear contenido para las plataformas. Sin embargo, el foco y la importancia del programa se ha perdido por los rumores que siempre surgen en este mundo. Esta vez, el implicado sería Alerta. Según se ha mencionado, el bogotano también iba a tener participación en el programa. Supuestamente esto no ocurrió por causa de Gerly.

Ante este supuesto chisme, decidimos consultar con Juan Ricardo Lozano o Alerta, para corroborar esto. Sin embargo, la realidad es otra e incluso, como nos contó él, no ha estado enterado en absoluto de este chisme. Eso sí, aseguró que si algún canal o producción quisiera contar con sus servicios, este tipo de situaciones no serían impedimento. Ahora bien, es cierto que en la actualidad la relación de estos dos humoristas no es la mejor. Sin embargo, esto no sería una razón de peso que impida que ambos estén en un mismo proyecto.

Por parte de Alerta lo que menos desea es que esta situación empeoré. Todo lo contrario, él aún recuerda aquellos momentos que compartió junto a Hassam y todo trabajo positivo que desarrollaron juntos. Lo cierto es que Juan Ricardo Lozano sigue enfocado en sus proyectos personales. Uno de ellos es su empresa deportiva que trabaja con abogados especializados en este contexto. Sin dejar de lado sus redes sociales y su trabajo en La Luciérnaga. Le dejamos la conversación completa con este famoso humorista.

