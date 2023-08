Los enredos de un ex contralor de Bogotá

Por: Julio Martinez |

agosto 24, 2023

Hace año y medio el ex contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, solicitó un préstamo por 400 millones de pesos a la IPS Smatch Group. Venía recomendado por alguien muy cercano a la firma. La solicitud de préstamo fue para hacer una compra de un carta de crédito en Europa y montar un negocio en Colombia. La insistencia a los dueños de la firma fue una característica que sorprendió a la IPS. Sin embargo, cuando le prestaron el dinero, hace año y medio, paulatinamente Solano Calderón se fue diluyendo. Sólo pagó una cuota y en este momento debe $140 millones. en intereses. Solano ya no contesta el celular de sus acreedores

Solano Calderón ha vuelto al Huila, su tierra natal, en donde aspira a ser concejal en un municipio.

Su paso por la Contraloría de Bogotá en los años 2010 y 2011 estuvo sumida en el escándalo. Esta es una noticia del diario La Nación de Neiva de la época titulada Los pecados del ex contralor Solano, dice lo siguiente:

LA NACIÓN desnuda los dos contratos que dejaron por fuera de la Contraloría Distrital de Bogotá al huilense Mario Solano Calderón. Un posible favorecimiento a un funcionario, también salpicado en el carrusel de la contratación en Bogotá, desató la ira de la Contralora, Sandra Morelli, quien lo declaró insubsistente.

Al ex contralor Distrital de Bogotá, Mario Solano Calderón, lo recuerdan sus subalternos en el organismo de control por un hecho especial: un plantón organizado por los funcionarios del sindicato porque jamás quiso atenderlos. Le cayeron de sorpresa al parqueadero de la Contraloría, se agarraron de la mano, se acostaron en el piso y no dejaron movilizar su camioneta. Solano no tuvo otro remedio que escucharles.

Los mismos opositores hablan del mal genio, temperamento fuerte y dureza de Mario Solano Calderón son los que hoy lo tienen contra las cuerdas y por fuera del organismo de control. La Contralora General de la República, Sandra Morelli, lo declaró insubsistente el 24 de abril de 2013 tras conocer un informe de la Auditoria General de La República que pone en tela de juicio las actuaciones del médico opita como Contralor.

En este artículo se habla ampliamente de los problemas que tuvo Solano Calderón como contralor, ahora los tiene como persona natural. Hoy sus acreedores sólo esperan que pague una deuda que ya va en $ 550 millones de pesos. Recurro a este medio con esta denuncia no sólo por los perjuicios económicos que le está causando a una persona de bien, sino para alertar a la ciudadanía de Neiva frente al candidato que aspira a representarlos en el Concejo. Como dice la Biblia: "Por sus hechos los conoceréis"