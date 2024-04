El tortuoso camino del mega hospital de Usme que termino construido por una empresa china

.Publicidad.

El primer paso para construir el nuevo Hospital de Usme lo dio el alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, quien en junio del 2006 adquirió un lote por $ 1.100 millones después de analizar 13 predios en la calle 85 vía al Llano en la UPZ 59 Alfonso López, que cuando se evaluó finalmente no sirvió por estar localizado en la ronda de una quebrada y una zona de patrimonio arqueológico, pero con dificultades para tender vías de acceso.

Con Samuel Moreno en la alcaldía se consideró un lote de propiedad de la junta de acción comunal del pueblo de Usme. La secretaria de salud en cabeza de Héctor Zambrano, vinculado al carrusel de la contratación y condenado a 13 años de prisión por el robo con las ambulancias, le solicitó al Concejo aprobar vigencias futuros por 200.000 millones de pesos para la construcción de nuevos hospitales: el Tintal en Kennedy, el de Bosa, una nueva torre en el Simón Bolívar y el de Usme. Para esta obra dispuso de presupuesto de $ 33.000 millones. Al terminar el gobierno, que concluyó en 2011 Clara López como alcaldesa encarda no existían ni siquiera los planos. Finalmente el lote tampoco sirvió, esta vez por contar con un área demasiado pequeña para el tamaño de la obra que se requería. Los recursos se esfumaron sin que los entes de control se manifestaran.

En la administración del exalcalde Gustavo Petro no pasó nada con el hospital del Usme. No se le midieron a retomar una obra que ya tenia más de un enredo encima. Así que fue en el segundo gobierno de Enrique Peña estuvo totalmente paralizado no avanzaron en nada, al parecer no se interesaron por continuar con este proyecto teniendo en cuenta los enredos que ya había.

Fue Enrique Peñalosa en 2016 quien retomó el proyecto pero se enfrentó con un primer obstáculo: el lote adecuado. El entonces secretario de salud Luis Gonzalo Morales junto al alcalde decidieron aprovecharlo para construir un Centro de atención prioritaria –CAP- en ese pequeño terreno, iniciativa que también terminó frustrada por lo pendiente del lote. Siguieron en el empeño de lograr un hospital para Usme y el 27 de diciembre de 2016 se suscribió un contrato interadministrativo con la financiera de desarrollo nacional FDN para realizar la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto.

Esa podría decirse fue la decisión clave del secretario de salud de Bogotá, un médico antioqueño que regresó a su ciudad a hacerle frente en su natal Medellín a la pandemia del Covid, y el alcalde Peñalosa para que el Hospital arrancara con bases firmes y llegara a bueno puerto. Dejaron todo listo, proyecto estructurado y presupuesto y empresa escogida por licitación pública para que la nueva administración diera inició a la obra, como en efecto ocurrió con la ganadora de las elecciones del 2019, Claudia López.

Los chinos, los llamados a construir el mega hospital de Usme con 220 camas

El lote que cumplía las condiciones estaba ubicado en la vía al Llano y tenía más de 33 mil metros cuadrados. Pertenecía a constructoras de urbanizaciones cercanas que estaban en deuda fiscal con el Distrito y acordaron cederlo como pago de los recaudos pendientes. El 22 de agosto de 2018 el concejo de Bogotá aprobó vigencias futuras por 232.000 millones de pesos para construcción del nuevo hospital de Usme y al año siguiente se abrió la licitación para diseños, construcción, dotación y la interventoría de la construcción que debía concluirse en cuatro años.

La empresa ganadora de la licitación fue Power China International Group. Un poderoso emporio estatal con presencia en 130 países del mundo, incluido en Colombia donde también construyen la planta de Tibitoc con un contrato por $ 200.000 millones que firmaron en enero d el 2021 y están también con energía solar. Su oficina están en Bogotá, su gerente general es Qiguang Gao.

En febrero de 2020, recién iniciada la Alcaldía de Claudia López , firmaron el contrato de obra # 3843 por un valor de $ 292.000 millones para el arranque de la obra que fue incluida en el Plan de desarrollo, propósito que logró por el trabajo de estructuración y financiación consolidada por su antecesor, Peñalosa.

Power China conformó para la obra civil del hospital el Consorcio Nuevo hospital de Usme con las empresas Condiseño Arquitectos y Grupo Dinpro soluciones integrales , Los escogidos para hacer la interventoría de la obra fue el Consorcio interventoría hospital Usme 15, trabajo para el cual se comprometieron más de $ 11.000 millones.

El hospital debía haber sido entregado al servicio de la comunidad el pasado 30 de octubre de 2023.

La alcaldesa Claudia López firmó tanto el contrato de arranque como los prórrogas

El 19 de febrero de 2024, la Contraloría de Bogotá en cabeza de Julián Ruiz del Partido Liberal realizó una veeduría a las obras e identificó un avance de un 92% y una secuencia de prórrogas aprobadas por la administración de Claudia López con distintos argumentos pero que permitiría concluir las obra el 31 de agosto de 2024 para terminar la obra.

No han faltado las multas por los retrasos que superaron los mil millones. Pero entre imprevistos, inconvenientes y obstáculos en el camino se ha dado un sobrecosto con su respectiva adición presupuestal por más de $ 4.776 millones.

Se trata de un moderno centro de mediana y alta complejidad que prestará servicios de pediatría, Ginecobstetricia, cuidado básico neonatal, laboratorio clínico, rayos X, unidad de transfusión, cuidados intensivos y su enfoque es materno infantil. Cuenta con 12 salas de cirugías con tecnología de punta y 220 camas, es el hospital más grande que tendrá la ciudad y beneficiará a cerca de 500 mil personas de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Sumapaz y Usme.

Si los chinos de Power International cumplen, como se han comprometido con el alcalde Galán quien ha hecho un inventario de las obras pendientes, el nuevo hospital de Usme entrara en servicio en agosto de este año.