Petro, el presidente tuitero y beligerante

Si bien es cierto que el líder de la Colombia Humana siempre ha tenido una actitud combativa, no está de más que ahora la modere un poco

febrero 14, 2023

Durante su vida política, Petro se ha caracterizado por su vehemencia y beligerancia, además de su discurso combativo. Él arremete, descalifica y acusa. Corruptos, opositores, procuradores, contralores y presidentes lo han experimentado. Igualmente, todos aquellos que han discrepado de sus ideas y forma de ver la política colombiana. A esos últimos él no duda en calificarlos como “sectores poderosos insertados en lo político y económico, propietarios de los medios de comunicación, acostumbrados a imponer su voluntad desde comienzos de la república, a enriquecerse con lo público, que han manejado el país como su hacienda personal”.

En la actualidad, ejerciendo como presidente, su elocuencia y pronunciamiento no han variado. Aprovechando su estatus del mandatario más influyente en redes sociales, ha convertido su cuenta de Twitter en su herramienta fundamental. A través de ella defiende su gobierno, sus políticas y sus decisiones. Muchas veces confundiendo a sus lectores, puesto que mezcla información institucional con sus propias apreciaciones. Eso sin contar con que muchas veces contradice a su gabinete.

Ahora bien, por cuenta de la necesidad imperante de que le aprueben las múltiples y estructurales reformas planteadas para “lograr los objetivos de su gobierno” y poder realizar los cambios que planea hacerle al funcionamiento del Estado, el presidente pidió a sus seguidores salir a las calles a respaldar las reformas. Esto ha causado indignación en la oposición, la cual está convencida de que este llamado es una estrategia para ejercer presión al legislativo y hacer que se aprueben las reformas sin mucha discusión.

Por otro lado, el gobierno presentó ante el Congreso el proyecto de ley del plan de desarrollo, llamado Colombia potencia mundial de la vida. De ser aprobado tal como está, este le otorgaría seis meses facultades extraordinarias, las cuales él considera necesarias para dar inicio a las transformaciones que busca conseguir para el país. Desde ya, los opositores emprenden sus críticas, aduciendo que si “el legislativo no aprueba, Petro lo adopta mediante decreto con fuerza ley”, omitiéndole a los ciudadanos que esta facultad se encuentra establecida en la Constitución Nacional de Colombia en su artículo 341.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, Petro sumó otra polémica tras asegurar que “en caso de no hacerse una parte de la primera línea de forma subterránea, cambiarían la financiación que otorga la nación al metro de Bogotá”. Esta afirmación ha sido tomada por la inmensa mayoría como un chantaje a Claudia López y a Bogotá, puesto que está condicionando la financiación del proyecto a sus caprichos. Frente a esto, Petro replicó: "Ofrecí financiar completamente con recursos de la nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea, eso no es un chantaje".

En todo caso, desde sus inicios hemos conocido al Petro luchador, elocuente y desafiante, quien defiende sus ideales a toda costa con argumentos y discurso. Así lo fue en el Congreso, en la Alcaldía de Bogotá y en campaña. Los colombianos así lo acompañaron, depositaron en él su confianza y lo eligieron para que rigiera los destinos del país. Sin embargo, también es cierto que ahora como presidente debe ser más medido, prudente, tolerante y cauto, sobre todo al momento de expresar sus ideas. Como jefe de Estado debe buscar consenso, armonía y respetar las diferencias. Solo así podremos construir un mejor futuro, asegurar el tan prometido cambio y vivir sabroso. De lo contrario, el desosiego, caos e inopia reinará per secula seculorum.