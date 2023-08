Petro acorrala a Barbosa con una audaz propuesta

.Publicidad.

José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana dijo a varios medios de comunicación que Luis Carlos Sarmiento Ángulo (Padre) y Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (hijo), participaron en la elección y negociación del Grupo Odebrecht.

Con tales afirmaciones podrían crearse investigaciones y establecer lo que llaman técnicamente, inferencia razonable de autoría o participación, pues es sensato pensar que Padre e hijo, pudieron ser determinadores de lo aceptado por el Grupo Aval en EE. UU, con ocasión a la querella penal instaurada por el Tribunal de Distrito de Maryland por el cargo de asociación delictuosa para violar las disposiciones contra el soborno.

El presidente Petro, al enterarse de la condena aceptada por el Grupo Aval en EE. UU, solicitó públicamente desarchivar las investigaciones, y frente a ello, el Fiscal Barbosa refutó enérgicamente echando mano de la ya conocida manifestación: “respeten mi independencia judicial”.

Finalmente, el Fiscal se abstuvo de resolver la petición. A la sazón, y para ver si de una vez por todas, dejan de andar pidiéndole, qué desarchivar, entre otras potísimas razones, el excelentísimo señor Fiscal, armó maletas y se fue a Washington a quejarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo que el Dr. Francisco Barbosa no calculó, es que, como Melo, hizo afirmaciones públicas sobre la investigación y en ellas reconoció, que la fiscalía que él dirige colaboró de forma dinámica con el Departamento de Justicia de EE. UU y hasta con el FBI, para conseguir la condena del Grupo Aval.

Esas afirmaciones, analizadas de forma reposada, deberían tener preocupado al señor fiscal general. El jefe del Gobierno Colombiano no le hizo una petición huérfana en la red social X, pues en efecto, simultáneamente el peticionario ha solicitado a las autoridades norte americanas a través de las vías diplomáticas y por medio de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que envíen a Colombia las pruebas y bases investigativas con las que el Grupo AVAL fue condenado.

Adivinen qué, esas evidencias del extranjero solicitadas por el gobierno, por su novedad, obligarían a la Fiscalía General de la Nación a desarchivar o activar las investigaciones en contra del Padre, del Hijo y del cuerpo directivo de las juntas involucradas.

La cosa no para ahí puesto que, sí la fiscalía no activa las investigaciones, entonces, la independencia judicial que tanto pregona el Fiscal Barbosa, en verdad operará, pues la última palabra respecto al desarchivo de una investigación penal, no la tiene el Fiscal General sino un señor Juez penal municipal con función de control de garantías constitucionales.

Muy comprometidas resultarían la objetividad e independencia del señor fiscal general si se encuentra que las evidencias por arribar al país, las conoció la fiscalía previamente en el extranjero - y aquí debo recordarles que, él aceptó en medios la enérgica colaboración brindada para ayudar a conseguir la condena del Grupo Aval en EE. UU.–, ello querría decir, que él sabría cuáles son las evidencias solicitadas por Colombia y, aun así, no ordenó de oficio la reapertura de las investigaciones.

Por el contrario, el jefe del ente acusador olvida su deber constitucional y le contesta de forma negativa, pública y categórica a quien efectivamente, no es su jefe, pero sí es alguien a quien tiene el deber constitucional de respetar y defender, no por ser presidente de la República, sino en el ámbito del proceso penal, o es que, ¿el Estado colombiano no es víctima de Odebrecht?

Todos sabemos que Colombia es víctima de ese fenómeno hemisférico de corrupción enquistado por Odebrecht, por ende, el jefe del Estado colombiano es nada más y nada menos, que el representante legal de la víctima que le pide justicia al fiscal.

A pesar de lo anterior y, por el contrario, el fiscal general da un muy mal ejemplo a sus delegados, pues “no toma en cuenta” los deberes de la fiscalía para con la víctima y termina desestimándola públicamente, olvidando que, en el proceso penal, no existe prerrogativa alguna que permita a los fiscales menoscabar los derechos de las víctimas.

Concuerdo con el Dr. Barbosa en algo y es, que el presidente Petro no encarna el jefe de la fiscalía, no obstante, en el caso Odebrecht, Él, por ahora, encarnaría básicamente la representación de la víctima.

