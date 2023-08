Qué hace un gato cuando alguien no le cae bien. Conozca las señales

.Publicidad.

A diferencia del mito que ronda a estos felinos, son mascotas bastante cariñosas y cuando tienen una buena relación con su dueño van a buscarlo, perseguirlo por la casa, frotarse en sus piernas, hacer las famosas ‘masas’ cuando lo ven e incluso maullar para tratar de comunicarse con él. Sin embargo, cuando alguien no le agrada, sobre todo de su círculo familiar se nota mucho más. Si se pregunta ¿cómo saber si le caigo mal a un gato? aquí se lo explicamos.

¿Cómo saber si le caigo mal a un gato?

1. El gato se esconde cuándo lo ve

En algunas ocasiones, los gatos se meten debajo de la cama o el sofá cuando una persona se acerca, esta es una clara señal de que no le agrada. Además, si observamos una postura corporal encorvada, cola baja, orejas caídas hacia atrás y pupilas muy dilatadas, no solo es que no lo acepta si no que le tiene miedo por alguna razón.

2. El gato lo evita eminentemente

Si una persona llega a la habitación y el felino se va, cuando le habla lo ignora por completo o simplemente lo evita, también es una forma de mostrarle que no quiere tenerlo cerca. En muchos casos los gatos no lo miran a la cara o directamente a los ojos por esa misma razón.

3. Cuando el gato hace bufidos, gruñidos y silbidos

Cuando un gato hace un sonido amenazador, es una evidente forma de comunicar que como se acercó a él, lo tocó o le habló, fue desagradable y simplemente le causó enojo. También puede estar pendiente de los movimientos de su cola, cuando son rápidos, indican lo mencionado anteriormente.

4. El gato lo ataca, rasguña o muerde

Uno de estos felinos no ataca por cualquier cosa, debe ser molestado o atacado primero. Así que si su mascota lo muerde, lo araña o lo trata con violencia tómelo por el lado de que lo ha ofendido grandemente y no debe volverlo a tratar de esa forma nunca más.

5. Cuando el gato se porta de forma extraña

Comportamientos que no son normales cómo que el gato se acicale en exceso, utilize la vocalización constantemente o se pasa todo el día durmiendo, deben advertirnos que está estresado y que no se siente cómodo en casa. Su presencia no lo tranquiliza, no es normal que muestre un comportamiento negativo hacia sus tutores y además cambié de hábitos de forma repentina.

