Las 5 razas de perros que se mueren más rápido ¿Por qué?

Tomar la decisión de tener una mascota no es nada fácil, pero la mayoría de personas eligen a los perros para que sean sus acompañantes, no solo por su amor y ternura, si no porque llegan a ser parte de la familia. Aunque cada canino es diferente, dependiendo de su raza y tamaño el comportamiento, salud y estilo de vida varían, aquí hacemos la lista de los perros que mueren rápido debido a su genética. Recordemos que la esperanza promedio de vida de un perro es de 10 a 15 años.

Dogo de Burdeos

Originarios de Francia, se utilizaban tradicionalmente como perros guardianes de granjas y viñedos, además de tirar de carros y cazar. Según la Sociedad Americana de Dogos de Burdeos, es una de las razas con una esperanza de vida más corta, oscilando entre los 5 y los 7 años.

Lebrel irlandés

Una de las razas más grandes del mundo, con un metro de altura y originaria de Irlanda, cazaban lobos, ciervos y otros animales de gran tamaño además de trabajar en la guerra y como guardianes. Viven menos que otras razas, pero con cuidados pueden llegar a los 10 años.

Boyero de Berna

Fue criado como perro de trabajo en granjas de las montañas suizas, utilizado para tirar de carros y pastorear ganado. Su esperanza de vida es de 6 a 8 años.

Rottweiler

Esta raza fuerte y versátil fue criada en Alemania. Además de pastorear, se utilizaban como perros de matadero debido a su fuerza y ​​capacidad de trabajo. Actualmente se utiliza como columna vertebral de terapia, servicio y policía. Su vida útil es de 7 a 10 años.

Leonberger

Fue utilizado como perro de transporte en la región alpina y más tarde como perro de rescate debido a su habilidad para nadar. Tienen un carácter amigable, por lo que se suelen utilizar en terapia. A pesar de que viven menos que los demás, su compañía resulta muy agradable durante sus 8-9 años de vida.

