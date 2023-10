Siete mujeres en la exclusiva lista de billonarios de Hispanoamérica

.Publicidad.

La mujer más rica de Hispanoamérica es la chilena Iris Fontbona, viuda de Andrónico Luksic, quién con la ayuda de dos hijos ha crecido la fortuna familiar. En la lista valorada por la revista Forbes, Chile pone dos mujeres al igual que México y Perú, Colombia solo incluye a Beatriz Dávila de Santo Domingo, y ningún otro país de habla hispana latinoamericano figura en la exclusiva lista.

Todas las mujeres que están han heredado fortunas de sus padres o maridos, pero de una manera u otra participan en su administración, unas más que otras. Algunas han incrementado sus fortunas a partir de sus propios negocios, como la mexicana María Asunción Aramburuzabala, considerada una de las grandes empresarias de ese país y quién como mujer posee la segunda fortuna de Hispanoamérica.

Iris Fontbona, de 81 años, nacida en Antofagasta, Chile, y de familia descendiente de catalanes, es la primera latinoamericana dentro de las mujeres más ricas del mundo, con una fortuna avaluada en USD 20.700 millones. Es la viuda de Andrónico Luksic, quién construyó su fortuna en minería y bebidas antes de morir de cáncer en 2005 y con quién tuvo tres hijos. Es muy discreta y reservada, nunca ha concedido una entrevista, apenas existen fotos suyas y casi nunca asiste a eventos públicos. Vive entre Santiago de Chile, Londres, Croacia y Liechtenstein donde la familia posee propiedades.

Andrónico dejó los negocios en manos de su segunda esposa Fontbona y sus tres hijos hombres (dos de un primer matrimonio) Jean-Paul, Andrónico y Guillermo (quién murió de cáncer en 2013). Un imperio familiar que en 18 años ha multiplicado sus ingresos y ampliando su alcance al adquirir otros negocios. Aunque nunca ha participado en la gestión diaria, tampoco se ha desligado de las grandes decisiones estratégicas y sigue formando parte de los consejos de administración del holding.

La familia controla Antofagasta Plc, el mayor fabricante de cobre del mundo y cotiza en la bolsa de valores de Londres. También son los mayores accionistas de Quiñenco, un conglomerado de empresas que expandió sus inversiones a otros sectores y tiene activos en la madera, el transporte marítimo, la manufactura, las finanzas y la industria de cerveza, está en la bolsa de Chile, y es el socio principal en Colombia de la cerveza Andina junto con los hermanos Carlos Julio y Antonio José Ardila.

La mujer más rica de México desde hace muchos años que posee la quinta fortuna más grande de ese país es María Asunción Aramburuzabala, por mucho la empresaria más conocida en México. Con su madre y su hermana, heredó de su padre una participación en el gigante cervecero Grupo Modelo fundado por su abuelo Félix Aramburuzabala. Sucedió a su padre en 1996 como presidenta del Consejo de Administración del Grupo Modelo convirtiéndose en la primera mujer en desempeñar ese cargo; durante su dirección no sólo logró aumentar el patrimonio familiar, sino que también posicionó a la cervecera en todo el mundo.

Tras una serie de negociaciones donde estuvo muy involucrada, el Grupo Modelo fue vendido al gigante cervecero Anheuser-Busch InBev en 2013 por USD 20.000 millones, del cual es miembro de su junta directiva.

Creadora de distintas empresas entre las que sobresale la firma de inversiones Tresalia Capital de la cual es directora ejecutiva desde 1996, y desde donde ha liderado inversiones en tecnología, medios de comunicación, salud y telecomunicaciones, entre otros. Su fortuna avaluada en USD 6.300 millones la convierte en la segunda más rica de Hispanoamérica.

Beatriz Dávila de Santo Domingo con una fortuna de USD 3.400 millones es la tercera mujer más rica de Hispanoamérica y la más adinerada de Colombia. Todos los miles de millones que tiene a su nombre los empezó su esposo, el empresario Julio Mario Santo Domingo, con quién se casó en 1965 y quien murió en Nueva York, en 2011, a los 90 años, negocios que hoy lidera su hijo Alejandro Santo Domingo.

Desde joven Beatriz se interesó por el arte y la cultura. Ella fue el motor del megaproyecto cultural Teatro Julio Mario Santo Domingo, en el norte de Bogotá, en la localidad de Suba, donde se presentan programaciones de música clásica a la altura de los grandes escenarios del mundo, y de las óperas del Metropolitan Opera House de Nueva York, que transmite Cine Colombia (empresa que pertenece al holding empresarial), institución de la que es benefactora, junto con el Museo de Arte Moderno (MOMA) de esa misma ciudad.

La familia Santo Domingo es socia en la cervecera más grande del mundo Anheuser-Busch InBev, dueña de Bavaria en Colombia. Doña Beatriz, a sus 84 años, posee también participaciones en el Château Pétrus, una vinícola francesa que produce refinados vinos. Así mismo, ella es la dueña de la tercera parte de Valorem, el holding empresarial con el que el grupo Santo Domingo maneja sus negocios en Colombia entre los que están D1, Caracol Televisión, Gases del Caribe y Cine Colombia.

La segunda mujer más rica de México, cuya fortuna avaluada en USD 2.900 la convierte en la décima persona más rica de ese país, es Karen Beckmann Legorreta. Ella heredó casi el 36 % de Becle S.A.B., fabricante del tequila José Cuervo, de su padre Juan Francisco Beckmann Vidal, consorcio empresarial conocido por ser el más importante productor y distribuidor de destilados de México.

Karen ha seguido los pasos de su padre en el mundo empresarial y ha desempeñado un papel clave en el éxito continuo de Grupo Cuervo. Antes de unirse a él, donde ha ocupado varios puestos de liderazgo, incluyendo directora de estrategia y directora general adjunta, trabajó en Goldman Sachs y en un emprendimiento de tecnología de la salud. Es miembro del directorio de Becle, donde su hermano Juan Domingo Beckmann Legorreta es el director ejecutivo. La empresa pertenece a la familia desde hace más de 250 años.

La persona más rica del Perú es una mujer, Anne Marie See Pastor quién comparte el valor de su fortuna con su hermano Carlos Rodríguez Pastor Persivale. Ambos ocupan la posición 1.992 dentro de los más ricos del mundo. Con una fortuna valorada en USD 1.400 millones, Anne Marie, es la hija de Carlos Rodríguez Pastor Mendoza, un político peruano que adquirió en 1990 la sucursal en Lima deBank of America que se transformaría en el Banco Interamericano y cuatro años después, en subasta pública, adquirió el 91 % junto con inversores externos el ex Banco Internacional del Perú ahora Interbank.

El golpe de Estado liderado en 1968 por el general Juan Velasco Alvarado envió a la familia al exilio, primero a Ecuador y luego a California, Estados Unidos, donde el padre continuó su carrera uniéndose a Bancos; cuando regresó al Perú sirvió de ministro de Economía entre 1982 y 1984. Su hermano Carlos, quién trabajó con el Citigroup en Nueva York y luego con su padre y los inversionistas extranjeros en el banco Interbank, tomó el liderazgo del banco a la muerte de su padre y ha invertido las ganancias en otros negocios como Intercorp Financial Services donde la familia posee la mayoría, y que da origen al Grupo Intercorp. Anne Marie es ampliamente reconocida por su participación en la dirección del Grupo Intercorp.

Patricia Angelini Rossi, 75 años, heredó una participación en el Grupo Empresas Angelini, el grupo inversor chileno encabezado por su hermano Roberto Angelini Rossi, y fundado por su tío, el inmigrante italiano Anacleto Angelini, fallecido en 2007 y quien no tuvo hijos.

El holding más grande del grupo es Antarchile, que cotiza en bolsa y distribuye combustible, opera negocios de pesca y transporte marítimo e invierte en energía. A través de Antarchile son dueños de empresas Copec, socio mayoritario con 98.24 % de Terpel, cuyas estaciones de servicio son las que más venden gasolina en Colombia. La filial forestal de Antarchile, Arauco, ingresó a Norteamérica en 2012 con la compra de la canadiense Flakeboard, que fabrica paneles de madera.

Patricia tiene una fortuna avaluada en USD 1.400 millones, es miembro del directorio de la empresa matriz del Grupo Angelini, y trabajó por años en la Compañía de Seguros Cruz del Sur, brazo financiero del grupo que fue vendido en 2013. Con sus tres hijos posee la empresa familiar Amarena, una venture capital que invierte en la promoción de emprendimientos disruptivos en Latinoamérica, y entre sus inversiones esta la colombiana 1doc3. La familia Angelini es muy reservada y rara vez habla con los medios.

La cuarta persona más rica del Perú es Ana María Brescia Cafferata con una fortuna avaluada en USD 1.000 millones. A sus 98 años, su historia de éxito tiene raíces en la herencia de su padre italiano, Fortunato Brescia Tassano, quien falleció en 1951 habiendo fundado una empresa inmobiliaria que supo aprovechar el auge de Lima, tras emigrar a Perú en 1889.

Ana María es una figura destacada en el ámbito empresarial, sobresale por su papel en la gestión del Grupo Breca (antes conocido como Grupo Brescia), un conglomerado que opera en diversos sectores, incluyendo la minería, finanzas, hoteles, construcción y agricultura, donde controla el 30 %. El Grupo Breca es dueño de Tasa una de las mayores productoras de carne de pescado del mundo. El liderazgo de Ana María fue esencial para el crecimiento y la expansión de la corporación a nivel nacional e internacional.

