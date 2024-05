Los tres alimentos que pueden matar a su perro con un mordisco; tenga cuidado

.Publicidad.

Los perros tienden a sentir ganas de comer más frecuentemente de lo que se cree, todos los alimentos llaman su atención pero no todos son beneficiosos para ellos. Aunque muchos ya saben cuales son los que les hacen daño existen otros que podrían no solo enfermarlos si no matarlos de forma veloz. Además son extremadamente comunes lo que los hace más peligrosos.

Según la cuenta especializada en mascotas ‘yummy__pet’ serían los siguientes:

1. Los Duraznos

Estos contienen una sustancia tóxica para todos los seres vivos pero los perros no soportan ni la mínima. Se trata del cianuro y las semillas, hojas y tallos de esta fruta tienen una mayor concentración de esta que la pulpa ques minúscula.

Esta causa problemas estomacales, hasta complicaciones respiratorias, conclusiones e incluso daño real, síntomas que pueden llegar a ser letales. Por lo que se debe evitar que los perros consuman estas partes de la fruta.

2. Las Cerezas

Esta contiene exactamente la misma sustancia que las semillas, hojas y tallos del durazno, que les puede causar una serie de adversidades como problemas gastrointestinales, dificultad para respirar, convulsiones, hasta insuficiencia renal.

3. Huesos de pollo cocinados

Algunas personas piensan que darles huesos de pollo es algo inofensivo y común para los perros, sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Ya que estos después de cocidos tienden a volverse quebradizos y fragmentados, esto representa un grave riesgo para la salud de sus perros causandoles lesiones y daños internos.

