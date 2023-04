Pastelería artística y tortas temáticas, lo que madre e hija crearon como pasatiempo hoy es negocio

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

abril 12, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La empresa familiar que crearon madre e hija, Doris Yolanda Bueno Rangel y Luz Carmona Rangel, a la que se sumó sus hijos y nietos, quienes día a día, batallan para mantener encendida la chispa de las personas y fechas importantes de los hogares cejeños, que solicitan el pedido creativo y temático de las deliciosas tortas y preparaciones de comidas especiales, aún siguen en pie, a pesar que en la pandemia de 2019 las afectó, hasta el grado de llevarlos a cerrar el pequeño local, en el cual pagaban alquiler, pero con su espíritu de fe puesta en Dios, no se dejaron derrotar, sino que reducidas en un pequeño apartamento, en el cual pagan alquiler, continúan atendiendo por medio virtual los pedidos de sus clientes.

La idea de "Leche y Miel un oasis a tu paladar", explica Luz Carmona, fue: Como nos tocó migrar de Venezuela a la Ceja Colombia, lo que teníamos como un hobby, ahora se volvió una ocupación, una profesión, entonces ahora vivimos de ese talento que Dios nos dio, lo pusimos en práctica aquí en la Ceja Antioquia Colombia, y empezamos hacer comidas, postres y poco a poco hemos ido creciendo y nos hemos dado a conocer dentro del municipio cejeño, antioqueño, a través de nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram, WhatsApp, entonces por ejemplo en Facebook tenemos 6000 seguidores, en Instagram tenemos 800 seguidores, en WhatsApp tenemos una cartera más o menos de 600 personas ingresadas en nuestros contactos de clientes, que durante estos 5 años, nos han venido mandando a hacer diferentes cositas.

-Publicidad.-

Continúa narrando su historia Luz Carmona: Entonces nos hemos destacado en la pastelería artística, todo lo que tiene que ver con diseño, muñequería, pasabocas dulces, pasabocas salados, todo lo que son tortas temáticas, aquí los clientes lo que se le ocurra, ellos nos envían unas fotografías y pues si está en nuestra capacidad, nosotros estudiamos la fotografía, evaluamos, miramos, si se le puede hacer sí, hasta este momento nosotros no le hemos dicho a ningún cliente que no, osea, siempre se le ha dado la mano, se le ha buscado la solución de que desarrolle su idea; aquí hemos hecho caballos, camiones, muchas cantidades de todo, entonces es una empresa familiar porque aquí colaboramos todos, trabaja mi mamá, mis hermanos, los niños, un hermano que es diseñador, se encarga de la parte de publicidad, otro hermano que está en el exterior también nos asesora desde la distancia.

Publicidad.

Es una empresa generacional porque todos lo llevan en la sangre, ahora mis hijos que están pequeños y que estudian en la I.E María Josefa Marulanda, están creciendo con ese talento y a ellos les gusta, por ejemplo mi hijo de 8 años opina sobre los colores, él me dice: Mamá muéstrame la foto que le mandó el cliente, y expresa, no mamá ese no es el color de la tortas, tiene que ponerle más color, o aveces dice, tiene que quitarle más color, entonces con apenas 8 años ya él ha ido viendo y da su opinión y le es tomada en cuenta su opinión, de ahí que para ello es muy importante eso, por ejemplo él viene y uno está empacando, y dice: Abuela ¿por qué no le pone un color ¡tal!?, y en la fotografía él también aprendió a manipular el teléfono, entonces toma la fotografía y dice: ¿Por qué no la tomamos así?, ¿Por qué no hacen esto?, entonces con 8 años él se está proyectando y ya opina.

Con alegría continúa narrando Carmona Rangel: Tuvimos la participación en el concurso hecho en la ceja y salimos favorecidos con el segundo lugar y fue una bendición, eso nos ha permitido darnos a conocer aún más a través de las redes sociales, de la alcaldía, del municipio, la cual con el alcalde actual, Nelsón Carmona Lopera quien ha venido apoyando a los emprendedores, nos da la oportunidad de estar saliendo a participar, en diferentes eventos, nos invitaron al centro comercial "Viva la Ceja", durante 3 días en la jornada de la semana de la mujer, luego también en un Stans en el centro comercial de San Nicolás, de Río Negro, entonces de verdad son las oportunidades que Dios ha venido presentando.

Y como dice nuestro Slogan: "Leche y Miel un oasis a tu paladar". Estos días le explicaba a uno de los clientes y le decía ¿Por qué un oasis a tu paladar?. Porque un oasis solamente se consigue en un desierto, ¿Y qué hay en un desierto?. Arena y sol, y cuando una persona se consigue ese oasis ¿Qué hace?. Se lanza esa agua a hidratarse, a nutrirse de los frutos que están allí, y así prácticamente nosotros somos como proveedores, le tratamos de proveer a nuestros clientes ese oasis para que sea a su paladar y satisfaga la necesidad que él está buscando". Así concluyó la historia de la empresa familiar llamada "Leche y Miel, un oasis a su paladar" Luz Carmona, que en la actualidad incursiona con las nuevas tendencias en repostería y comida caseras, en unión de Doris Bueno, (madre), sus hermanos e hijos, con la fe puesta en Dios de seguir en pie luchando, con la esperanza y el gran milagro que un día no muy lejano lograr tener un local propio, para poder atender a sus clientes como Dios mande, dentro del municipio de la floricultura y de las bicicletas, la Ceja Antioquia.