Olímpica Stereo, la emisora de los Char, la más escuchada de Colombia. ¿Cual es el secreto?

Nada más es montarse en un taxi o en un bus y escuchar la radio. Es muy raro el que no tiene sintonizada Olímpica. La primera señal es su grito de batalla: “se metió” y luego viene un vallenato o un reguetón.

Durante la pandemia, la distancia con su archirrival Tropicana, que forma parte del conglomerado de Caracol radio, se ensanchó aún más. En el último ECAR, que es el estudio más fiable para medir la audiencia en radio, sigue teniendo millón y medio de oyentes. En junio de 2023, Olímpica Stereo contó con 3.763.100 y Tropicana 2.213.900.

La emisora ha cambiado desde los remotos tiempos en los que la familia Char compró la modesta cadena radial. Todo se remonta a 1969, cuando Hernando Franco Bossa, dueño de la Cadena Radial del Caribe vendió las emisoras Radio Regalos al grupo Char Hermanos.

Esa circunstancia, coincidió con la creación de la cadena de supermercados Olímpica y, como una propuesta de posicionamiento de marca, lo bautizaron también Olímpica. El primer DJ escogido por Fuad Char, patriarca de la familia, fue Marco Aurelio Álvarez quien, con su música estilizada, le dio presencia en el país a una emisora que poco a poco se fue expandiendo. En 1975 se escuchó en Cartagena, un año después en Santa Marta y ahora, está en todo el país.

Paralelo al crecimiento de la emisora se iban abriendo nuevos almacenes en 35 puntos del país con presencia en 105 municipios de 21 Departamentos, que registraron ventas que superan los 6 billones de pesos promedio cada año.

El presidente de supertiendas, droguerías y emisoras Olímpica desde 1999, es el tercer hijo de Fuad, Antonio Char Chaljub, administrador de empresas de la Universidad del Norte, quien ha ocupado todos los escalones administrativos de la organización.

Antonio Char Chaljub recibió la presidencia de su hermano Arturo cuando este se postuló al Senado y es ahora el único dedicado al trabajo empresarial. El meganegocio de los Char opera bajo diferentes formatos: Superdroguerías, Supertiendas, los SAO o Supermercados Olímpica y la tienda virtual Olímpica.

En Barranquilla, no hay un solo lugar en donde no se escuche el mantra de: “¡Se metió!”, pero este no es sólo un placer costeño. En Bogotá tiene voces representativas como la de Frank Solano, quien lo dejó todo desde 2018 para estar en la más popular de las emisoras colombianas.

Frank Solano no es el único, el humor desparpajado salido de la Costa se ha extendido a todo el país, entre los que se destacan Don Ebrio, un comediante y la pareja conformada por Adriana Bustos y Ricardo Ramírez, mejor conocido por R y R.

Mientras las grandes emisoras como Caracol radio y La W del Grupo Prisa y RCN están en la guerra de las noticias, el público busca algo más ligero y evasivo, algo que interprete el gusto popular. Así que los Char, a punto de chistes, vallenato, reguetón, mandan con su Olímpica, un sello que ya tiene más de medio siglo.