Arturo Char y su lucrativo nuevo oficio: administrar los millones que les deja el Barranquilla FC

Hay que tener ojo. Los Char lo tienen. En el 2015, a sus 17 años, Luis Díaz era un muchacho de Barrancas, Guajira, nieto de un contador que tenía en la sangre el sello de sus ancestros, los Wayuu. Aunque era un pelado de ciudad lo llevaron a jugar una Copa América indígena. Carlos Valderrama, lo vio jugar. Inmediatamente llamó a Arturo Char, quien a sus intereses políticos se suma una de las pasiones familiares, el fútbol. Inmediatamente lo puso en carpeta. Char le mandó a hacer estudios médicos. Aunque la prensa, intentando convertir la historia de Lucho en una telenovela, afirmaron que lo habían encontrado con un cuadro de desnutrición. Unos años después ocurrió el milagro

Cuando el Liverpool pagó 70 millones de euros por Luis Diaz, Arturo Char se frotó las manos. De carambola había recibido 15 millones de euros. Su visión de negociante le permitió prever el futuro: había firmado un contrato en el Porto cuando el Junior lo vendió en el 2019, si vendían al jugador por encima del valor por el que salió del Junior, 8 millones de euros, tenían que darle 20% del valor por el que sería vendido. Todo por derechos de formación, todo por el Barranquilla Futbol Club.

No era la primera vez que el Barranquilla F.C convertía en un cuento de hadas la vida de un muchacho pobre de Curramba. Esa fue la historia de Carlos Bacca, el pelado que vendía pescado y trabajaba invitando a la gente a subirse los buses en el terminal de la Arenosa. Bacca se cotizó hasta el punto de ser uno de los delanteros de Europa. Según el ranking que acabó de sacar CIES Football Observatory en su edición 408, clasificó a los equipos de todo el mundo en valor a la transacción de sus jugadores formados en sus canteras en los últimos años y el Barranquilla, esa idea de los Char, resultó que había ganado la friolera de 119 millones de euros repartidos en 17 jugadores.

Por más de 17 años el Barranquilla F.C ha hecho verdaderos negocios para el Junior de Barranquilla, encontrando jugadores de gran proyección, formándolos y luego enviándolos a jugar en el Metropolitano.

De esa forma, Barranquilla FC ha hecho ganar más de 40 mil millones de pesos al Junior con jugadores como Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez o Guillermo Celis. Todo debido a que las promesas pasan directamente al equipo tiburón, y de allí saltan directo a la escena internacional.

Por ejemplo, en el caso de Teo, el jugador pasó de Barranquilla a Junior en 2007, y en 2009 fue vendido al Trabzonspor por 2,1 millones de euros.

Con Carlos Bacca no fue distinto, llegó al Junior en 2008 después de estar un año en Barranquilla FC; y en 2012 el tiburón cerró un trato con el club Brujas de Bélgica por 2 millones de euros.

Otros jugadores que también fueron formados por el Barranquilla y vendidos por el Junior a un buen precio fueron Guillermo Celis y Vladimir Hernández, quienes le representaron al club una suma de 1,6 millones de euros.

Y el último gran negocio, del que sí salió beneficiado el Barranquilla fue Luis Diaz, jugador que fue vendido al Junior por 75 mil euros, para luego ser vendido al Porto de Portugal por una suma de 2 millones de euros.

Solo estos cinco jugadores suman unas ganancias de 7.7 millones de euros, equivalentes a más de 33 mil millones de pesos. La jugadita del equipo filial le ha salido de maravilla a Fuad Char, quien año tras año ve las recompensas del equipo que actúa en la primera B.

Este semillero se llama Branquilla Futbol Club, y fue una creación de Arturo Char cuando no le había tocado coger la posta de la política, un destino familiar que no era el que mas le entusiasmara. Ha hecho la tarea para cuidar el puesto de la Casa Char en el Congreso, donde se enteran de para donde va el país sin preocuparse mucho por tramitar leyes. El patriarca Fuad es recordado por su silencio en las plenarias.

No se le conoció la voz. Igual ocurre con Arturo, quien aunque llegó a la Presidencia del Senado, su paso por allí no fue para nada memorable y por el contrario terminó cuestionado por su insistencia en mantener la virtualidad desde la comodidad de su apartamento en Barranquilla y por su desatención en varios temas claves. Su interés siempre ha estado en otros temas, como el fútbol y no en el trámite legislativo, aunque salió de nuevo elegido para otros cuatro años.

El Barranquilla FC sigue siendo el proyecto que más quiere y que cuida, el que fundó, en el que aún tiene todo el poder.