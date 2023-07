Empezó el segundo periodo legislativo y la comunidad colombiana en el exterior sigue sin representación

Por: JOSE ANGEL LONDOÑO ORTIZ |

julio 24, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Se inició el segundo periodo legislativo, de este Gobierno del cambio. Ya se lleva un año de legislatura y aun la comunidad colombiana residente en el exterior no tiene clara la agenda de la actual representante Carmen Felisa Ramírez Boscán frente a la comunidad que la voto para que la representara con dignidad.

De este trabajo que ya lleva un año, aun no se presentan proyectos de ley que beneficien a esta ingente cantidad de personas que hoy en día están en el exterior. Aunado a esto, la actual representante no genera dinámica alguna en las entidades que hacen parte de esa red de instituciones que deberían conformar la inexistente Comisión intersectorial de las Migraciones.

A fecha de hoy, ha venido presentando una serie de videoconferencias, donde presenta un “informe de gestión”, pero nada que beneficie a los colombianos en el exterior.

El que mucho abarca, poco aprieta

Después de un análisis del informe de gestión presentado por la Representante Ramírez Boscán vemos con profunda preocupación que solo se han presentado tres proyectos en un año. Uno de estos proyectos dirigidos solo a un segmento de la población migrada, (específicamente a las víctimas del conflicto armado en el exterior), donde se solicita reconocer el desplazamiento forzado transfronterizo en la ley 1448/2011.

Este proceso es muy importante que se realice. Las víctimas en el exterior son un conjunto de personas y grupos organizados que tienen voz y voto en varios espacios bastante merecidos, tales como la Unidad de Atención para las Víctimas, el Consejo Nacional de Paz, la Mesa Nacional de Participación efectiva de las Víctimas, entre otras, y eso está muy bien, es fruto de un trabajo de organización política y social efectiva.

Desafortunadamente (Para el mal genio de la representante y su Jefe de UTL), también hay que recordarles que la Honorable Parlamentaria fue elegida para representar a los colombianos en el exterior en su totalidad, no solo a una parte. Esta parte que hoy está fuera del contexto de la ley 1448/2011, es donde estamos una inmensa mayoría que no somos declarados víctimas directas del conflicto armado colombiano y a fecha de hoy no tenemos la representación que ya tienen ampliamente consolidadas las víctimas, con espacios organizacionales amplios como el Foro Internacional de Víctimas, entre otros que se están conformando en la actualidad.

Un proyecto que no se le ve ni pies ni cabeza, el 273. Este tipo de proyectos de ley que solo buscan resarcir de alguna manera a ciertas personas ya fallecidas o grupos, se sale del contexto de las realidades económicas, políticas y sociales que se viven en la migración colombiana y que, con esta gestión de la Honorable Parlamentaria, ha venido perdiendo visibilidad en todos los estamentos nacionales. Hoy en día los colombianos en el exterior no estamos en la agenda de ningún organismo colombiano desde el ámbito legislativo. En el mismo contexto esta la creación del proyecto 055 donde se declara el 28 de abril Día Nacional de la Resistencia. Respetable pero no cumple un objetivo estratégico que beneficie o redunde en la calidad de vida de los electores de la Honorable Parlamentaria.

Muchas proposiciones, 32 en total, pero hasta la fecha, ninguna que pueda mejorar tan siquiera la participación política de los colombianos en el exterior.

Las preguntas que hoy como colectivo muchos colombianos en el exterior nos hacemos son las siguientes:

¿Cuándo se hará una audiencia pública para la presentación de un proyecto de ley que busque la recuperación de la segunda curul de la comunidad colombiana en el exterior?

¿Cuándo se presentarán las acciones de gestión institucional desde el legislativo para la conformación real y no “piloto” de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones, tan importante hoy que no tenemos representación?

¿Cuándo se presentará el proyecto de ley que fortalezca el Fondo Especial para las Migraciones y beneficie a miles de colombianos en riesgo de exclusión social que están en el exterior?

¿Cuándo estaremos en la agenda legislativa y en el ejecutivo para ser un colectivo visible en nuestro país?

Nota recordatoria: Solo en el año 2022, la Comunidad Colombiana residente en el exterior envió la suma de 9428,81 millones de dólares para el sostenimiento de las familias, incremento del 23% anual en remesas. Somos el segundo ingreso más importante para la Nación. No tenemos aún una representación que sea digna, ante casi 6 millones de connacionales y este aporte a la economía colombiana.

Hasta cuándo esta crisis.