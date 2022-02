¡Oferta! Intermediarios de seguros al 50 %: el jugoso negocio de devaluar el trabajo

Hoy me contactó un colegio solicitando una póliza de accidentes escolares. Me "exigió" un retorno del 15 %. Me autorizaría solo si daba una tajada al colegio

Por: Liliana Lucia Villota Burbano |

febrero 07, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

El día de hoy —sombreado, por cierto— me he mantenido reflexiva pensando una situación que se me presenta con un cliente bajo mi calidad de intermediaria de seguros, rol que hace seis años desempeño.

Hoy me contacta un colegio de la ciudad solicitando una póliza de accidentes escolares para sus alumnos y me "exige" un retorno de 15 %, pensé que se trataba de algún descuento del ramo o algo similar, por lo que enseguida le trasmití la información a mi agencia. Horas después la agencia me dice que claro que me "autorizan" el retorno, pero que eso equivale a que de mi comisión (que es el 30 %) yo debo darle 15 % al colegio.

Me he sorprendido sobremanera porque me sentí atropellada, soy una defensora acérrima de rescatar los valores en las personas y la sociedad porque veo que su ausencia es la causa de tantos males que hoy enfrentamos; lo hago en la fundación de educación en valores de la cual soy fundadora.

Me pregunto, ¿esto era algo normal en el negocio asegurador? Empecé a averiguar con colegas y me dicen de la manera más natural, que así funciona, no solo para este ramo sino para copropiedades y otros. La dinámica es fácil.. "Yo le doy el negocio, lo nombro mi intermediario y usted me da parte de su trabajo —el famoso retorno—" y adicional a ello, si hay siniestros me atiende, si pasa algo usted responde, "usted ahora me pertenece", dice el cliente engrandecido porque le hizo el favor al intermediario de darle para la papita o para ganarse la convención a una lejano país.

Entonces, el intermediario regala el 50 % de su trabajo al colegio y el colegio además se gana un adicional porque de lo que yo recuerde en mi época de madre de niño escolar, uno como padre es quien paga ese seguro obligatorio en la matrícula... Me pregunto, ¿será que el colegio realmente cobra el valor de la prima a los padres o también de ahí saca tajada?.... La prima que me pidieron cotizar era de 10.000 pesos el año... ¿Será que a los "papitos" sí les cobraron solo eso o pagaron 20 y 30.000, como me cuentan por acá mis sobrinos? ¿Y el colegio gana por partida doble?

Amigos, colegas intermediarios de seguros, agentes, agencias, sucursales… Hagamos un alto en el camino: esto también es corrupción y criticamos a los políticos y no vemos nuestro actuar… ¡por Dios! Hasta dónde llega la doble moral, esto es lo que hace que ningún sistema funcione en Colombia... ¿Por qué regalar nuestro trabajo y por qué prestarnos para este juego? Por ahí un colega me respondió: "Mamita, si usted no coge el negocio otro más vivo sí lo hace, mejor 15 % que nada....”.

Mejor me despido, prefiero poner punto final a esta bochornosa situación y falta de valores.

¡Gracias!