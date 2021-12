¿Nuevo fraude en el fútbol colombiano? arbitro le saca dos amarillas a jugador del Tolima y no lo expulsa

El futbol colombiano no sale de un escándalo para luego ir a meterse en otro, y si no son jugadores son los árbitros. Mientras la final del torneo de la B se encuentra suspendida por el posible amaño en favor del Unión Magdalena de los jugadores de Llaneros, ahora un escándalo arbitral es reclamado por cientos de hinchas de América y Millonarios por el último partido entre escarlatas y el Deportes Tolima.

En el partido que tuvo que aplazarse del domingo al lunes por las condiciones climáticas adversas en Cali tuvo como juez a John Hinestroza. En los minutos finales del partido el árbitro le sacó tarjeta amarilla al volante del Tolima William Parra. Sin embargo, un minuto después de sacarle esa primera tarjeta le sacó una segunda que, para sorpresa de todos, no terminó en expulsión.

Nadie se explica las razones por las que Hinestroza no expulsó a Parra y, más raro aún, las razones por las que esto no está trascendiendo de la misma manera que otros casos de errores arbitrales. El caso ha ganado más relevancia en las últimas horas gracias al analista arbitral de Caracol Radio José Borda que publicó las imágenes en su cuenta de twitter.

Luego de esto muchos hinchas del América están molestos ya que argumentan que esto los afectó y algunos incluso piden que se repita el partido o se le den los puntos al América por lo sucedido. Hinchas de Millonarios se unieron a la protesta ya que evitar que Tolima sume los 3 puntos los beneficia de cara a aspirar a la final del fútbol colombiano.

Claro como es un error del árbitro pues no hay lugar a demandar partidos o sacar tablets, el castigo se lo va a comer Hinestroza y listo de ahí no pasa. Nosotros no lloramos por lo que no es y no se justifica.

— Americano666 🅱️ICAMPEON⭐ 15 (@AMERICANO666) December 15, 2021