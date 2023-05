Con la máxima expectativa se sigue en el país la visita de estado que realiza el presidente Gustavo Petro y su nutrida comitiva en España. Durante varios días el presidente se reunirá con el Rey, el presidente y empresarios. La visita tiene como objetivo traer más inversión española al país. La visita se realiza veinticuatro horas después de que Gustavo Petro diera su balconazo frente a la plaza de armas, a donde asistieron mas de 2.000 de sus seguidores.

En su primer día en Madrid la primera dama, Verónica Alcocer, dio muestras de uno de sus dotes, el baile y se arriesgó a mover el esqueleto al ritmo de mapalé. Las críticas han arreciado, ¿usted qué opina?

¡Ay no! Que no baile más doña Verónica que ya entendimos que tiene oído. Qué tal la de España bailando una sevillana o la gringa Country en una visita de Estado. ¡Que alguien me diga por favor! pic.twitter.com/4Hhd1sNCQO

