‘No se habla de Bruno’: el éxito que catapultó a la colombiana Carolina Gaitán en el mundo

Como lo hizo con Las Hermanitas Calle, Celia y Sin senos sí hay paraíso, la actriz volvió a asegurar el éxito total de la nueva película de Disney inspirada en Colombia: Encanto. Además de prestar su voz para el doblaje en inglés y español, también cantó el hit que ahora rompe récord histórico. ``No se habla de Bruno'' se convirtió en el mayor éxito de Disney desde 1995 en Estados Unidos. La canción, en ambos idiomas, la canta Carolina Gaitán junto al también colombiano Mauro Castillo y superó a Let It Go, la canción de la famosa película animada del 2013 Frozen.

El actor del Joe al que Disney revivió con su película Encanto

Conocerla en persona es más dulce que su misma voz, su gigante e intacta sonrisa habla por sí sola y es capaz de cautivar el estudio completo en el que RCN prepara la nueva temporada de Factor X. Como Disney, su llegada al canal tampoco fue suerte. Su experiencia en canto y el haber ganado el concurso Popstars, la llevaron a ser ahora la nueva jurado del programa que lidera José Gaviria y por el que han pasado figuras como Marbelle, Juan Carlos Coronel y Wilfrido Vargas. En esta entrevista nos contó su nueva experiencia regresando a RCN después de siete años y cómo ha recibido el éxito de Disney.

“Haber tenido que actuar y cantar en las dos versiones, saber que en este momento está alrededor del mundo rompiendo con la taquilla es muy grande, y eso es una muestra de que no tienes que decidir ser cantante o actriz, sino que puedes hacer las dos cosas y creo que eso ha sido a lo largo de mi carrera en el teatro musical es poder entender que también van de la mano”. Aquí el video:

